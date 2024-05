Volilni štab demokratskega predsednika ZDA Joeja Bidna, čigar zelene ukrepe želi Trump odpraviti, je Trumpa obtožil, da je delavske družine prodal "veliki nafti" za denar za volilno kampanjo.

Washington Post je navedel, da se je Trump zavezal, da bo takoj odpravil zamrznitev dovoljenj za nov izvoz utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), ki jo je uvedla Bidnova vlada. Naftarjem je povedal, da je milijarda dolarjev drobiž v primerjavi s koristmi, ki jih bodo imeli, ko bo razveljavil vse podnebne ukrepe.

Prav tako naj bi energetskim direktorjem – približno dvema ducatoma iz podjetij, med katerimi so Venture Global, Cheniere Energy, Chevron in Exxon – povedal, da bo na dražbi prodal več naftnih zakupov v Mehiškem zalivu ter odpravil omejitve vrtanja nafte in plina na Aljaski.

Bidnov podnebni akcijski načrt za leto 2022 namenja približno 370 milijard dolarjev za subvencije za prehod ZDA v čisto energijo.

Trump zanika podnebne spremembe

Trump tako kot večina republikancev ne verjame v podnebne spremembe zaradi človeških dejavnosti in je v svojem predsedniškem mandatu takoj umaknil ZDA iz pariškega podnebnega sporazuma o omejevanju globalnega segrevanja.

"Donald Trump se obnaša kot zlobnež iz stripa, ki ponuja prodajo usode planeta za ček v višini milijarde dolarjev," je sporočila podnebna skupina Evergreen Action.

"Pripravljen je dobesedno izročiti pero Exxonu in Chevronu, da napišeta politike, ki bodo zavrle ameriški podnebni napredek in zastrupile naše skupnosti," so dodali.

Skrbi ga le zmaga, ne dobrobit ljudi

Bidnova kampanja je Trumpa označila za lutko svojih največjih donatorjev. "Trump se ne bori za to, kar je najboljše za ameriške družine, cenejšo energijo ali naše podnebje – skrbi ga le zmaga na teh volitvah," so sporočili iz Bidnove kampanje.

"Joeja Bidna nadzorujejo okoljski skrajneži, ki skušajo uresničiti najbolj radikalno energetsko agendo v zgodovini in prisiliti Američane v nakup električnih vozil, ki si jih ne morejo privoščiti," pa je za tiskovno agencijo AFP dejala tiskovna predstavnica Trumpove kampanje Karoline Leavitt.