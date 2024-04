Trumpova pomočnica: Ubila sem 14-mesečnega psa. Sovražila sem ga.

Guvernerka Južne Dakote Kristi Noem in morebitna prihodnja namestnica Donalda Trumpa, če ta postane predsednik, se je znašla na udaru kritik zaradi svoje nove knjige, v kateri piše o ubijanju neobvladljivega psa in smrdljive koze.

The Guardian je pridobil izvod knjige Dakote Kristi Noem No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward. V njej pripoveduje zgodbo o nesrečnem Čričku, 14-mesečnem psu, ki ga je želela izšolati za lov na fazane, a ji to nikakor ni uspelo, saj je bil pes, kot navaja, preveč igriv in živahen.

"Sovražila sem tega psa. Bil je povsem neprimeren za šolanje. V tistem trenutku sem ugotovila, da se ga moram znebiti. Odnesla sem ga do gramoznice in ga ubila," piše Noem v knjigi.

Noem piše še, da je imela njena družina tudi zlobno kozo, ki je smrdela in rada preganjala njene otroke. Odločila se je, da bo ubila tudi njo. Piše, da je koza preživela prvi strel iz puške in se vrnila v tovornjak, zato je vzela drugo kroglo in jo ustrelila ponovno.

Po poročanju Guardiana je v knjigo vključila različne zgodbe, s katerimi želi pokazati, da je pripravljena storiti karkoli težkega in grdega, če bi bilo treba.

Odzivi v javnosti so burni

Odlomki iz knjige so takoj poželi kritike na družbenih omrežjih, kjer so številni objavljali fotografije svojih ljubljenčkov. Lincoln Project, konservativna skupina, ki nasprotuje Donaldu Trumpu, je objavila videoposnetek, ki prikazuje slabo vzgojene pse s sporočilom: "Streljanje ni rešitev." "Stare, poškodovane in bolne pse uspavamo humano, ne ustrelimo jih in vržemo v gramoznico," je zapisal Rick Wilson iz projekta Lincoln na X.

Noem se je oglasila na družbenih omrežjih, da bi se branila.

"Rada imam živali, a takšne težke odločitve se na kmetiji pogosto sprejemajo" je dejala. "Na žalost smo morali pred nekaj tedni umakniti tri konje, ki so bili v naši družini 25 let," je zapisala. Bralce je pozvala, naj naročijo njeno knjigo, če želijo več resničnih, iskrenih in politično nekorektnih zgodb, ki bodo medijem jemale sapo.