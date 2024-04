"Glede toplotnih rekordov vstopamo v popolnoma novo obdobje. Nič se ne more primerjati s tem, kar doživljamo od leta 2023 naprej," je dejal podnebni zgodovinar Maximiliano Herrera v intervjuju za nemški medij t-online.

Na tisoče toplotnih rekordov

Podnebni zgodovinar govori o tisočih toplotnih rekordih, ki jih vsak dan izmerijo na različnih koncih sveta. Na drugi strani so meritve rekordno nizkih temperature prava redkost. Razmerje med temi skrajnimi meritvami so več deset tisoč proti ena v korist vročinskih rekordov.

Herrera je še posebej zaskrbljen zaradi vpliva podnebnega pojava El Niño. "El Niño z visokimi temperaturami je bil pričakovan. Vendar je bilo veliko slabše od vseh napovedi, to je gotovo. El Niño je bil ogromen, z vplivi brez primere v vseh večjih oceanih in morjih. Ti so se neverjetno hitro segreli in zdaj je videti, kot da se zelo počasi ohlajajo."

Podrti nemški toplotni rekordi

El Niño je podnebni pojav, ki se pojavlja v tropskih območjih Pacifika in pomembno vpliva na globalne vremenske vzorce. Med El Niñom se morska voda segreje v osrednjem in vzhodnem Pacifiku, zlasti ob zahodni obali Južne Amerike. To segrevanje ima daljnosežne učinke na vzorce atmosferskega kroženja.

Po predhodnih podatkih v Nemčiji še nikoli ni bilo vročega dne tako zgodaj v letu, odkar se je začelo sistematično merjenje vremena. Uradno se za vroč dan štejejo temperature nad 30 stopinj Celzija. V Ohlsbachu v dolini Rena so v soboto namerili 30,1 stopinje Celzija, je sporočila nemška meteorološka služba. Doslej je bil nemški rekord za mesečno desetletje (od 1. do 10. aprila) 27,7 stopinje Celzija, izmerjen leta 2011.

Podobno vroče kot v Nemčiji je bilo tudi v Sloveniji. Nedeljske temperature so ponekod dosegle 30 stopinj Celzija. Kot so sporočili z agencije za okolje (Arso), gre za najzgodnejšo tridesetico v zgodovini merjenj v Sloveniji. Največ, 30 stopinj Celzija, so izmerili v Osilnici, v Trbovljah pa 29,8 stopinje Celzija.