Je bila katastrofalna toča na Goričkem šele uvod? To pravijo vremenoslovci. #animacija

Ekipa specializiranega vremenskega portala Neurje.si je analizirala okoliščine, ki so v torek popoldne botrovale silovitemu neurju z debelo točo na Goričkem. Ugotovili so, da so bili ta dan pogoji za nastanek debele toče zelo ugodni in opozarjajo, da bi lahko bil junij eden najtoplejših v zgodovini, menjavanje izrazito tople z mrzlo zračno maso pa bi lahko v naslednjih dneh privedlo do nastanka "burnega vremenskega dogajanja, vključno z krajevnimi nevihtami, lokalno točo, sunkovitim vetrom in kratkotrajnimi, a močnimi padavinam".

Na portalu neurje.si so podrobno analizirali vremenske podatke za širše območje Murske Sobote v torek, ko se je nad Goričkim razvilo silovito neurje z zelo debelo točo. V analizi so ugotovili, da so bili pogoji za razvoj močnih neviht ugodni, razvoju debele toče pa je botrovalo več dejavnikov.

Poklopilo se je praktično vse za popolno nevihto

Prvi dejavnik je bilo nestabilno ozračje, v katerem se je vlažen zrak zaradi minimalnega zaviranja hitro dvigal in ustvarjal močne kumulonimbusne oblake, iz katerih lahko nastane toča.

Možno prisotnost toče je še dodatno spodbudilo striženje vetra, ki je omogočalo organizacijo neviht in ločevalo vstopni tok vlažnega zraka od izstopnega toka hladnega odtočnega zraka. To je pripomoglo k podaljšanju življenjske dobe nevihte in povečalo njen potencial za točo.

Toča na Goričkem je bila velika kot jajce. Foto: Meteoinfo / Facebook Ta dan je bila po podatkih, ki so jih navedli na portalu Neurje.si raven zmrzovanja na 3550 metrih. "Če so navzgor usmerjeni tokovi zraka v oblaku dovolj močni, lahko vodne kapljice dosežejo višine, kjer zamrznejo, nato pa potujejo navzdol, nabirajo dodatno vodo, ki zamrzne in tako tvorijo točo," so sklenili na portalu.

Junij bi lahko bil najtoplejši v zgodovini meritev

Podatki za prve dni junija nakazujejo na izjemno vroč mesec. Foto: Enviroment and Climate Change Canada Na portalu Neurje.si so analizirali tudi podatke za prve dni junija in ugotovili, da ti nakazujejo na potencialno zgodovinsko toplo obdobje in da bi ta mesec lahko sodil med najbolj vroče junije v zgodovini meteoroloških meritev na našem ozemlju. "Trenutne temperature so namreč primerljive z vrhunci, ki smo jih zabeležili v letih 2003, 2019, 2021 in 2022 – obdobjih, znanih po izrazito visokih junijskih temperaturah in podnebnih ekstremih."

Kaj to pomeni? Za nami je daljše obdobje, ko je bil nad severozahodno Evropo prisoten nizek zračni tlak, kar je vplivalo na prevladujoče jugozahodne vetrove v naših krajih. Posledično so se padavine večinoma pojavljale severno od Alp, vendar so se ob določenih vremenskih situacijah, kot je bilo neurje na Goričkem, razširile tudi južneje.

Vdor hladnega zraka južno od Alp in burno vremensko dogajanje

Na portalu Neurje.si predvidevajo, da bi se lahko v nedeljo zgodba obrnila: iz višjih zemljepisnih širin, zlasti iz skandinavske regije, bo proti alpskemu prostoru prodrla masa hladnejšega ozračja, ki bo v interakciji s preostankom toplejše zračne mase nad Srednjo Evropo povzročila izrazito temperaturno kontrastno območje. Vdor hladnega zraka bo destabiliziral atmosfersko vertikalno stabilnost, kar lahko privede do nastanka burnega vremenskega dogajanja, vključno z krajevnimi nevihtami, lokalno točo, sunkovitim vetrom in kratkotrajnimi, a močnimi padavinami, še ocenjujejo na portalu Neurje.si.