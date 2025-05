Tornado je v četrtek pozno popoldne pustošil na območju kraja Buja, severno od Vidma. Vrtinec vrtečega zraka, ki se je razvil v le nekaj minutah, so videli tudi v oddaljenosti nekaj kilometrov, so poročali italijanski mediji. Nenadna tromba je zajela tudi območje Pederobbe v beneški provinci in povzročila večjo škodo.

Severovzhod Italije je v četrtek popoldne zajel val neviht z močnim dežjem in vetrom. Ponekod se je vrtinčenje zraka celo spremenilo v tornado kot na primer v mestu Buja v pokrajini Videm, in v trombo, ki je pustošila v kraju Pederobba v pokrajini Benečija. Na spletu so se po burnem vremenskem dogajanju pojavili številni posnetki in fotografije, ki prikazujejo razsežnosti razdejanja.

Ogromna škoda je nastala v Benečiji, saj je veter odnašal dele hiš in podiral stebre, ter v Furlaniji Julijski Krajini, kjer je ruvalo drevesa, a na srečo tamkajšnji mediji niso poročali o prizadetih ali poškodovanih osebah, je poročal fanpage.it.

Tornado se je razvil le v nekaj minutah

Tornado je v četrtek popoldne dosegel območje Buje, severno od Vidma, in presenetil tamkajšnje prebivalce, ki so se znašli pred nenadno spremembo vremenskih razmer in vrtincem zraka, ki je bil viden iz več kilometrov daleč, so poročali italijanski mediji. Tornado se je razvil le po nekaj minutah.

Na območju Benečije nastala večja materialna škoda

Močna sila vetra se je v četrtek sprostila tudi v več krajih na območju Benečije, kjer je nenaden tornado z nevihtnim vetrom pustošil na območju med Onigo di Pederobba in v Monfumu v provinci Treviso ter povzročil več škode. Tamkajšnji prebivalci so poročali tudi o izruvanih in podrtih drevesih v mestnih parkih in celo o poškodbah nekaterih grobov na pokopališču.

"Pokopališče je opustošeno, veliko grobov je poškodovanih," je pojasnil tamkajšnji župan. Na kraju so posredovali gasilci, ki so zavarovali območje in odstranili drevesa, ki so končala na tamkajšnjih cestah.