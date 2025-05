Sodra, ki je v nedeljo dopoldan in popoldan padala na ožjem območju Goriških brd, je močno prizadela sadje in vinsko trto. Sodra je sicer padala na ozkem območju Goriških brd, vendar je tam precej sadjarjev. Branimir Radikon iz kmetijske svetovalne službe pravi, da bo češenj za prihajajoči praznik v začetku junija vseeno dovolj.

"Sodra ni padala le v nedeljo, pač pa je bila že v petek in soboto in potem v nedeljo kar dvakrat. Zajela je območje zgornjih in osrednjih Brd, ocenjujemo, da območje v velikosti od 30 do 40 hektarjev," je povedal Radikon. Najhuje je bilo na območju vasi Gonjače in Kojsko vse do Huma.

Sodra ponekod tako močna, da letošnjega pridelka češenj in marelic ne bo

"V tem delu je kar nekaj pomembnih sadjarjev. Na določenih mestih je bila sodra oziroma toča tako močna, da letošnjega pridelka češenj in marelic ne bo. V drugih delih Goriških brd pa je sodra, ki je padala med dežjem, povzročila le nekaj manjših poškodb," je še dejal.

Prizadeta predvsem sadje in vinska trta

Prizadeta sta predvsem sadje in vinska trta. Zdaj je čas nabiranja češenj, ki pa jih poškodovanih ne morejo ponuditi na trgu. Sadjarji z manj poškodovanimi češnjami pa bodo imeli nekaj težav pri njihovem obiranju in pripravi za prodajo na trgu.