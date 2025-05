"Današnji dan bo verjetno najlepši v tem tednu, kot kaže, bo precej sonca. Kakšna kratkotrajna ploha bo v popoldanskih urah mogoča le na jugovzhodu Slovenije," pove meteorolog agencije za okolje Urban Žagar. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 20 do 24 stopinj Celzija. Nadaljevanje tedna bo precej bolj spremenljivo, kislo in hladno. Že v noči na torek se bo oblačnost povečala in prinesla pogostejše plohe in nevihte. V sredo in četrtek so mogoči tudi pojavi manjše toče, sodre in nalivov. V noči na petek bo Slovenijo prešla hladna fronta, pričakovati je občutno ohladitev, vse tja do 15 stopinj Celzija. "Petek in sobota bosta občutno hladnejša, spet bomo iskali dolge rokave." Izboljšanje sledi v nedeljo, ko bo po vsej Sloveniji suho, termometer pa se bo znova povzpel na 20 stopinj Celzija.

"Današnji dan bo verjetno najlepši v tem tednu, kot kaže, bo precej sonca. Le na jugu in jugozahodu bo nekaj oblačnosti, a bo tudi ta čez dan postopoma prešla. Na jugovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, ampak danes bo to bolj obroben pojav in jih bomo lahko prešteli na prste ene roke," je pojasnil meteorolog Žagar.

V noči na torek se bo pooblačilo

Nadaljevanje tedna bo precej bolj spremenljivo in kislo. Že danes ponoči se bo oblačnost povečala. Na severu in tudi ponekod na Primorskem ni izključeno nekaj dežja proti jutru in dopoldne, v torek sredi dneva in popoldne bo spet nekaj več ploh in neviht, ki bodo osredotočene bolj v severno polovico Slovenije, nastanejo pa lahkot udi drugod. Zvečer se bodo še okrepile.

Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija.

Sreda in četrtek spremenljiva, s pogostimi plohami in nevihtami

V noči na sredo se nam bo približal ciklon od zahoda, zato bodo v noči na sredo in v sredo čez dan plohe in nevihte še vedno pogoste, nadaljuje Žagar.

Manjša prekinitev bo v noči na četrtek, še en val padavin pa nas bo dosegel v četrtek čez dan, ko bodo padavine spet pogostejše, prav tako v obliki ploh in neviht.

Jutranje temperature bodo v sredo in četrtek okoli deset stopinj Celzija čez dan pa se bodo povzpele do 20 stopinj Celzija ali kakšno stopinjo nad dvajset stopinj Celzija.

V sredo in četrtek možnost za manjšo točo, sodro in nalive

Kaj pa sodra in toča? "Ob pomladanskih nevihtah je pojav sodre in manjše toče kar precej pogost pojav, zato v sredo in četrtek manjša toča, sodra in nalivi niso izključeni. Podobno kot včeraj," še napove meteorolog Žagar in doda, da bodo dodatna opozorila vsak dan znova objavljena na spletni strani Arsa.

Foto: Arso

V noči na petek nas bo prešla hladna fronta, ki bo prinesla ohladitev. V petek čez dan bodo temperature tako le okoli 15 stopinj Celzija. Ozračje se bo stabiliziralo, padavine bodo postopno ponehale. "Predvsem petek in sobota bosta res hladna in bomo spet iskali dolge rokave," dodaja Žagar.

Nedelja bo sončna in suha

Konec tedna pa bo prišlo izboljšanje. V soboto se bo delno razjasnilo, vendar še ni povsem jasno, koliko bo sonca. Plohe bodo nastajal le v hribovitem svetu. Nedelja bo sončna in po vsej Sloveniji bo suho. Dnevne temperature se bodo ponovno povzpele proti 20 stopinjam Celzija.