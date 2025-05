Po napovedi agencije za okolje bo danes spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, na Primorskem so možne tudi v nočnem in jutranjem času. Tudi danes je zaradi neviht za vso državo izdano rumeno opozorilo.

"Lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki," napovedujejo na agenciji za okolje. Rumeno opozorilo veja od 11. do 19. ure, na jugozahodu Slovenije pa od 11. do 23. ure.

Čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija.

Jutri razmeroma sončno, v torek oblačno

Jutri bo razmeroma sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije možna le kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo spremenljivo oblačno, popoldanske plohe in nevihte bodo spet pogostejše.