"To bo naš tretji nastop in ne bi bili tukaj, če ne bi mislili, da lahko posežemo po eni od kolajn, kaj se bo zgodilo, pa bomo videli," je ob začetku priprav na svetovno prvenstvo, ki bo od 12. septembra potekalo na Filipinih, dejal podajalec Gregor Ropret.

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je po nekaj prostih dneh, ki jih je dobila po koncu lige narodov in četrtem mestu, v torek zbrala v Ljubljani in začela priprave na vrhunec sezone, svetovno prvenstvo na Filipinih.

Za Slovence bo to tretje svetovno prvenstvo. Leta 2018, ko sta tekmovanje skupaj gostili Italija in Bolgarija, so bili 12., pred štirimi leti, ko so boji potekali na Poljskem in v Sloveniji, pa so bili odlični četrti.

Motiva, da bi po štirih odličjih na evropskih prvenstvih posegli še po kolajni s svetovnega prvenstva, Slovencem po besedah Gregorja Ropreta, ki je izpustil prvi del letošnje sezone, ne manjka. "Svetovno prvenstvo je poleg olimpijskih iger tekmovanje, ki v vsakem športu šteje največ in tudi v odbojki je tako. Poleg tega smo nastopili na že kar nekaj evropskih prvenstvih in tudi osvojili nekaj medalj, medtem ko se nam medalja na svetovnem prvenstvu še kar nekako izmika, čeprav smo do zdaj na njem nastopili le dvakrat. To bo naš tretji nastop in ne bi bili tukaj, če ne bi mislili, da lahko posežemo po eni od kolajn, kaj se bo zgodilo, pa bomo videli. Na nas je, da se kar najbolje pripravimo. Upamo, da bomo zdravi in da gremo po to, kar nam še manjka," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal izkušeni podajalec, ki v letošnji ligi narodov ni odigral nobene tekme.

"Upamo, da bomo zdravi in da gremo po to, kar nam še manjka," pravi Gregor Ropret. Foto: Aleš Oblak

Slovenski selektor Fabio Soli, ki je ob odsotnosti nekaterih standardnih članov priložnost za dokazovanje in nabiranje pomembnih izkušenj v ligi narodov ponudil igralcem, ki do zdaj na igrišču niso prebili veliko časa, ter tudi mladim slovenskim upom, je pri napovedih bolj previden, saj se želi osredotočiti na osnovni cilj.

"Preden postavimo končno tarčo pred svetovnim prvenstvom, moramo najprej deliti cilje za ta mesec priprav, saj je po mojem mnenju malce tvegano gledati preveč v daljavo. Pomembno je gledati le korak za korakom in razmišljati o tem, kaj lahko storiš v danem trenutku, da lahko dosežeš svoje cilje. V tem trenutku moramo v ekipo vključiti igralce, ki z nami niso bili v prvem delu, ter hkrati oceniti fizično stanje Pajenka, Urnauta in tudi Možiča, ki ni ravno v odličnem položaju. Preden si zastavimo kakršnekoli cilje, kot so medalja, polfinale ali kaj drugega, moramo videti, kako bodo igralci reagirali po prvem tednu, kakšne sanje si vsi skupaj delimo, ter se odločiti, kakšna je najboljša pot, da te sanje in cilje tudi dosežemo."

Fabio Soli še ne želi govoriti o rezultatskih ciljih. Foto: Aleš Oblak

"Zagotovo bo svetovno prvenstvo zame nekaj novega, a to so ekipe, s katerimi smo že igrali in ki jih tudi sam do neke mere že poznam. Je pa z vidika, da prvenstvo poteka v zelo kratkem obdobju in da te v skupinskem delu tekmovanja ena napaka lahko stane izpad, to neki pritisk, ki ga je na drugih tekmovanjih težko občutiti. Tudi na evropskem prvenstvu je bilo precej drugače, saj je skupinski del trajal precej dlje, tako da bo to nov izziv, ampak načeloma gremo na svetovno prvenstvo z enako miselnostjo kot na vsa tekmovanja do zdaj," pa je pred premiernim svetovnim prvenstvom dejal Nik Mujanović.

Slovenski odbojkarji bodo v skupinskem delu svetovnega prvenstva v Manili igrali proti Čilencem (13. september), Nemcem in Bolgarom. Do konca avgusta bodo trenirali doma, nato pa odpotovali na Japonsko, na skupne priprave s tamkajšnjo reprezentanco. Prvenstvo se bo začelo 12. septembra, prvak bo okronan dva tedna pozneje. Naslov branijo Italijani.