Na Vezuvu še naprej divja požar

Italijanski gasilci se še naprej borijo s požarom na pobočju Vezuva, tako da so vse pohodne poti na ognjenik pri Neaplju zaprte, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pri gašenju požara, ki je izbruhnil v petek, sodeluje tudi šest letal.

Lokalnim gasilcem na pomoč prihajajo kolegi iz drugih delov Italije, pri nadzorovanju širjenja požara uporabljajo tudi drone. Danes so se sicer razmere v primerjavi s soboto rahlo izboljšale, je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa povedal župan Terzigna Francesco Ranieri.

Poti na območju Vezuva zaprte

Iz varnostnih razlogov so vse pohodne poti na območju Vezuva do nadaljnjega zaprte, lahko pa turisti obiščejo bližnje arheološko najdišče v Pompejih, od koder je sicer mogoče videti požar.

Krater Vezuva, katerega izbruh je leta 79 uničil Pompeje, je lani obiskalo skoraj 620 tisoč ljudi.