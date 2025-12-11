Italijanska športna novinarka Diletta Leotta in nemški nogometaš Loris Karius sta na družbenem omrežju sporočila, da pričakujeta drugega otroka. V skupni objavi sta delila družinsko fotografijo, na kateri se vidi nosečniški trebuh, posnela pa sta jo v družbi prvorojenke in njihovega štirinožnega prijatelja.

34-letna italijanska športna novinarka in voditeljica Diletta Leotta ter njen eno leto mlajši mož, nogometni vratar Loris Karius, pričakujeta drugega skupnega otroka. Prvorojenki se bo tako pridružil bratec ali sestrica. Par je na družbenem omrežju Instagram delil družinsko fotografijo, na kateri se vidi nosečniški trebušček, in ob njej zapisal:

"Lepšega darila za ta božič si ne bi mogli želeti. Aria postaja starejša sestra in naša srca so pripravljena ljubiti dvakrat toliko," sta zapisala starša prvorojenke Arie.

Brhka Italijanka in Nemec sta par postala leta 2022, ko sta se spoznala v času tedna mode na večerji v Parizu. Za Italijanko je bila to ljubezen na prvi pogled. Nogometni vratar Karius, ki danes brani barve nemškega kluba Schalke, in italijanska novinarka Leotta sta se rojstva prve hčerke razveselila leta 2023, ravno na rojstni dan Leotte.

Leto pozneje se je par poročil na romantičnem poročnem slavju na Siciliji.