Avtor:
K. M.

Petek,
8. 8. 2025,
17.14

Petek, 8. 8. 2025, 17.14

Nov velik požar v Los Angelesu: oblasti ukazale evakuacijo skoraj tristo tisoč ljudi

Los Angeles požar | Požar je zajel dele okrožij Los Angeles in Ventura. | Foto Reuters

Požar je zajel dele okrožij Los Angeles in Ventura.

Foto: Reuters

V ameriški zvezni državi Kalifornija je v torek severno od Los Angelesa izbruhnil požar v naravi, ki je uničil že okoli dva tisoč hektarjev površin, poročajo ameriški mediji. Oblasti so ukazale evakuacijo 2.700 ljudi, nanjo pa se pripravlja še 14 tisoč ljudi.

Požar je zajel dele okrožij Los Angeles in Ventura, zaradi suhega vremena, temperatur do 40 stopinj in vetra pa se hitro širi. Z njim se bori okoli 400 gasilcev, poroča Los Angeles Times.

Žrtev na srečo ni 

Še bolj proti severu, v naravnem parku Los Padres, že osem dni divja veliko večji požar, ki je uničil okrog 40 tisoč hektarjev površin. Ogenj ogroža nekaj sto poslopij, vendar doslej še ni uničil nobenega, prav tako ne poročajo o žrtvah. Ta požar je 15-odstotno omejen.

Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU) je zaradi požara severno od Los Angelesa opozorila oblasti na potrebo po morebitni evakuaciji državnega zapora Pitchess, kjer je zaprtih pet tisoč obsojencev, poroča televizija ABC.

