Nekaj več kot 2.800 portugalskih gasilcev je bilo danes zjutraj zaposlenih z gašenjem 35 gozdnih požarov, ki divjajo zlasti na severu in v osrednjem delu države. Največji požar se je razvil v okolici Arouce, približno 60 kilometrov južno od Porta, še nekaj požarov je aktivnih v bližini meje s Španijo.

V Arouco je bilo ob 7.30 po lokalnem času po podatkih portugalskega nacionalnega organa za nujne primere in civilno zaščito (Anepc) napotenih 776 gasilcev, 258 kopenskih vozil in eno letalo, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Foto: Reuters

Ob meji s Španijo je gozdni požar še vedno aktiven

Ob meji s Španijo je gozdni požar v Ponti de Barci blizu španske pokrajine Galicije prav tako še vedno aktiven, z njim se bori 362 gasilcev s 125 vozili.

Dva požara v Penamacorju in Nisi v bližini meje med Portugalsko in Španijo sta pod nadzorom, vendar na terenu še vedno ostaja 395 gasilcev in 529 vozil.

Foto: Reuters

Portugalski inštitut za ocean in ozračje (Ipma) je od danes naprej izdal zelo visoko stopnjo opozorila za nevarnost gozdnih požarov v osrednjem in severnem delu Iberskega polotoka, z izjemo nekaterih delov ob obali.

"Celoten naš sistem je v pripravljenosti, da se lahko odzovemo čim hitreje," je pred tem v torek dejal portugalski premier Luis Montenegro.

Foto: Reuters

Vremenske razmere danes zlasti v osrednjem delu države predstavljajo izziv za gasilce, saj močan veter spremljajo tudi visoke temperature do 40 stopinj Celzija.