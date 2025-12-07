V nočnem klubu v kraju Arpora v zahodni indijski zvezni državi Goa je ponoči izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj 25 ljudi, so danes sporočile lokalne oblasti. Med smrtnimi žrtvami so tudi turisti, šest ljudi pa so prepeljali v bolnišnico.

"Danes je za vse nas zelo boleč dan," je sporočil glavni minister Goe Pramod Sawant in pojasnil, da je požar terjal 25 smrtnih žrtev, šest ljudi pa je bilo ranjenih. Dodal je, da so med smrtnimi žrtvami tudi trije ali štirje turisti, pri čemer ni sporočil njihovega državljanstva.

"Odredil sem preiskavo incidenta, da bi ugotovili vzrok in določili odgovornost," je še dejal. Na požar se je odzval tudi indijski premier Narendra Modi, ki je dejal, da ga je ta globoko užalostil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Eksplodirala naj bi plinska jeklenka

Indijska policija meni, da je eksplodirala plinska jeklenka v kuhinji kluba, kar je nato povzročilo požar, navaja britanski BBC. Večino žrtev naj bi predstavljali zaposleni v klubu.

Požari so v Indiji pogosti zaradi pomanjkljivih gradbenih standardov, prenatrpanosti in neupoštevanja varnostnih predpisov. V mestu Hyderabad je denimo maja umrlo najmanj 17 ljudi, ko je požar zajel trinadstropno stavbo. Mesec dni pred tem je v hotelu v Kalkuti izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj 15 ljudi.