Na. R., STA

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
13.49

6 minut

Drama na Obali, izpraznili so blok na Markovcu

Markovec | Policija nadaljuje zbiranje obvestil, so še navedli pri policiji. | Foto Mestna občina Koper

Policija nadaljuje zbiranje obvestil, so še navedli pri policiji.

Foto: Mestna občina Koper

V Splošno bolnišnico Izola so v noči na nedeljo pripeljali 77-letno žensko iz enega od stanovanj v bloku na Markovcu v Kopru, za katero se je izkazalo, da se je zastrupila z ogljikovim monoksidom. Blok so evakuirali in prezračili, na pregled pa preventivno odpeljali še dve ženski. Nobena ni v smrtni nevarnosti.

V stanovanju hospitalizirane 77-letne ženske so pristojni izmerili povečano koncentracijo ogljikovega monoksida, v nadaljevanju pa ugotovili, da je vzrok v peči na plin v njenem stanovanju, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

To so o dogajanju obvestili v nedeljo ob 0.42.

Pri evakuaciji bloka so gasilcem pomagali policisti. Ob 1.30 so bili prezračeni vsi prostori in 22 stanovalcev bloka se je vrnilo v stanovanja. 

