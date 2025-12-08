Drama na Obali, izpraznili so blok na Markovcu

V Splošno bolnišnico Izola so v noči na nedeljo pripeljali 77-letno žensko iz enega od stanovanj v bloku na Markovcu v Kopru, za katero se je izkazalo, da se je zastrupila z ogljikovim monoksidom. Blok so evakuirali in prezračili, na pregled pa preventivno odpeljali še dve ženski. Nobena ni v smrtni nevarnosti.

V stanovanju hospitalizirane 77-letne ženske so pristojni izmerili povečano koncentracijo ogljikovega monoksida, v nadaljevanju pa ugotovili, da je vzrok v peči na plin v njenem stanovanju, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

To so o dogajanju obvestili v nedeljo ob 0.42.

Pri evakuaciji bloka so gasilcem pomagali policisti. Ob 1.30 so bili prezračeni vsi prostori in 22 stanovalcev bloka se je vrnilo v stanovanja.