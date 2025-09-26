V zahodni ruski regiji Leningrad je ta mesec zaradi domnevne zastrupitve z alkoholom umrlo najmanj 19 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. V Rusiji je v zadnjih letih prišlo do več smrtnih žrtev zaradi pitja poceni doma narejenih nadomestkov alkoholnih pijač, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah regionalnih oblasti je septembra v okrožju Slanci umrlo 19 ljudi. Pri osmih od 19 primerov so po laboratorijskih testiranjih potrdili, da gre za zastrupitve z metanolom.

Preiskovalci so sporočili, da so v zvezi z incidentom pridržali moškega in žensko. Tožilstvo je že pred tem sprožilo kazenski postopek, potem ko se je več prebivalcev okrožja zastrupilo s ponarejenim alkoholom.

Rusko tožilstvo je v začetku tega tedna v ločenem incidentu dve osebi obsodilo na skoraj deset let zaporne kazni zaradi izdelave in prodaje ponarejenega ciderja, zaradi katerega je leta 2023 umrlo 50 ljudi.

Leta 2016 pa je v sibirski regiji Irkutsk umrlo več kot 60 ljudi, ker so pili prepovedano kopalno olje, ki je vsebovalo metanol. Po tem incidentu je Rusija sicer zaostrila zakonodajo, a so poceni doma narejene žgane pijače z alkoholnimi nadomestki še vedno široko dostopne, zlasti na podeželju, kjer cena vodke ostaja visoka.