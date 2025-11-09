Oven

Poskrbite za svobodo. Ko se boste osvobodili obremenilnih, omejujočih starih in slabih odnosov, boste spoznali, kaj resnično potrebujete in želite v življenju. Ne želite tradicionalnosti, to je zagotovo. Najbolj pomembno je to, da ostanete zvesti sebi in popolnoma iskreni tudi do svojih bližnjih.

Bik

Vaša energija bo usmerjena k dokazovanju in uresničevanju lastne volje. Ko bo ta napetost, nastala iz nezadovoljstva, dosegla svojo kritično točko, bo prišlo do upora in vidnih aktivnosti, katerih cilj bo izboljšati obstoječe situacije. Zlomilo se bo vse, kar ne bo služilo vašemu osebnemu razvoju in napredku.

Dvojčka

Od materialnih se boste usmerili k čustvenim in duhovnim stvarem. Prebudila se bo vaša intuicija, na dan bosta prišli podzavest in čustvena stran. Občutke in stališča boste tako bolj jasno izražali in z lahkoto boste povedali vse, kar vam leži na duši. Dan izkoristite za reševanje starih sporov in nesoglasij, vodil vas bo instinkt.

Rak

Materialne vrednote bodo postale vir nemira in nezadovoljstva. Nenadoma boste spoznali, da se lahko zanesete le nase. Tistega, česar vam primanjkuje, ne boste našli v drugih ljudeh. Morali boste spoznati, da lahko in tudi morate naprej sami. Ne prelagajte svoje slabe volje na ljudi, ki so vam blizu.

Lev

Čutili boste izčrpanost in pomanjkanje energije, misel na delo vas bo obremenjevala. Kljub nezadovoljstvu bo vaš dan minil hitro, saj se boste zamotili z opravki. Danes lahko pričakujete pomemben klic. Veselite se novih informacij. Počutje morda ne bo najboljše, lahko bi ga precej izboljšali, če bi se lotili kakšnega športa.

Devica

Danes vas ne bo prav nič ustavilo. Uspešno boste opravili vse, kar se bo od vas pričakovalo. Pričakujte le manjši nesporazum z nekom od bližnjih. Včasih je dobro držati jezik za zobmi. Finance so sicer na slabšem nivoju, zato se zavedajte ovir. Ne zapravljajte denarja za nepomembne stvari. Počutje in vitalnost bosta izvrstna.

Tehtnica

Čeprav se boste zbudili dobre volje, vas bo misel na rutino ubijala. Popestrite si dan s prijetnim klepetom. Še vedno pazite na zapravljanje, saj je finančna napoved nekoliko slabša. Hrepeneli boste po ljubezni in v vseh ljudeh videli le najboljše. Bodite kritični, ko se odločate o svoji ljubezenski prihodnosti.

Škorpijon

Današnji dan bo pravi za nove začetke in tega se boste zavedali, saj boste prekipevali od energije. Novi izzivi vam ne bodo predstavljali težav, tudi drugim boste želeli pomagati na različne načine. Pomoč, ki jo boste ponudili, vam bo dala občutek sreče. Sprostite se ob ogledu filma ali branju knjige.

Strelec

Uživali boste v prijetni družbi ljudi, ki vas bodo pripravljeni poslušati. Kljub temu, da vas bo presenetil malce neugoden dogodek, boste ostali optimistični in veseli. Višek čustev bo v energiji, v enem trenutku boste čutili nevihto, v naslednjem pa modro nebo. Pazite, da vas ne bo preveč zaneslo skozi to burno obdobje.

Kozorog

Svoj ugled boste lahko danes še izboljšali, vendar pa boste morali biti sočutni in prepričljivi. V prostem času sklepajte nova prijateljstva, ki vam bodo v prihodnje zelo koristila. Poskrbite, da vaše razpoloženje ne bo izrazito negativno. Pazite se stresa in se umirite na vseh področjih. Začnite se ukvarjati z rekreacijo.

Vodnar

Danes boste potrebovali nekaj miru, a žal ne boste dobili priložnosti umakniti se v osamo. Ljudje bodo od vas zahtevali veliko pozornosti, zato boste precej nezadovoljni. Finančne težave boste danes reševali sproti in dokaj enostavno, čeprav se vam na trenutke ne bo zdelo tako. Čaka vas presenečenje.

Ribi

V družbi domačih se boste počutili tako prijetno, da škodoželjnih ljudi okoli sebe sploh ne boste opazili. Končno boste verjeli vase in to bo za vas velika sprememba, ki jo bodo opazili tudi drugi. Na finančnem področju pa ne boste preveč uspešni, saj vas bo nek nakup preveč stal. Premislite, kako boste rešili nastalo situacijo.