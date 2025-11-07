Za tri nebesna znamenja se končuje težko obdobje

V teh dneh se za ljudi, rojene v treh znakih horoskopa, končuje obdobje, polno težav. Kozmična energija jim prinaša osvoboditev in resnico ter razbija okove strahu in sumov.

Devica

Device boste deležne zvezdne energije, ki bo počistila vaš čustveni nered in vam pomagala, da se znebite stvari, ki ste jim dajali preveč pomena. Začenja se vaša osvoboditev, z njo pa tudi ugotovitev, da je v vašem svetu končno vse dobro. Končal se je ciklus pretiranega analiziranja in dvomov vase, za kar boste neizmerno hvaležne. Končno si lahko dovolite, da se sprostite, spočijete in pot nadaljujete brez občutkov krivde ali obvez. Čutile boste, da se vam vrača moč, življenje bo postalo preprostejše, um pa bistrejši.

Strelec

Strelci si boste v teh dneh končno povrnili svojo značilno ognjevitost. Dolgotrajne frustracije bodo začele bledeti, vi pa boste ugotovili, da niste obtičali, ampak le čakali na pravi trenutek za akcijo – in ta je prišel. Vesolje vam bo pomagalo, da se boste osvobodili pričakovanj, ki se ne skladajo z vašim svobodnim duhom. Otresli se boste vsega, kar vas je oviralo, in končno zaživeli avtentično. Ta svoboda bo rezultat iskrenosti do samih sebe. Končno razumete, kaj vas osrečuje, in to boste sprejeli brez strahu ali opravičil.

Vodnar

Vodnarji boste končno spet začutili lastno individualnost. Čeprav je ta nespremenljiv del vaše identitete, boste zdaj opazili, da se negotovost, ki ste jo čutili v zadnjem času, umika resnični samozavesti. Spoznali boste, da nima smisla skrbeti, kako se vklopiti v okolico, in začeli ceniti tisto, zaradi česar ste drugačni. Ob tem spoznanju boste resnično zablesteli, vesolje pa vam bo nudilo vso podporo. Notranje bitke z izražanjem lastnega jaza bodo končno izginile. Ostanite zvesti sami sebi ne glede na to, kaj mislijo drugi.