Torek, 21. 10. 2025, 15.57

41 minut

Ta znaka horoskopa imata najbolj jeklene živce

Avtor:
Siol.net

Foto: Shutterstock

Večina ljudi v vsakodnevnem kaosu slej ko prej izgubi živce, obstajajo pa tudi takšni, ki v najhujšem viharju ostanejo mirni. Ne kričijo, ne delajo drame in ne sprejemajo nepremišljenih odločitev. Po mnenju astrologov to velja predvsem za dve nebesni znamenji.

Bik

Biki so utelešena stabilnost in notranji mir. Njihov način življenja temelji na preprostosti in potrpežljivosti. Nič ne more zmotiti njihovega ritma, niti neprijetno sporočilo niti hektičen dan v službi.

Ko druge že grabi panika, biki preprosto globoko vdihnejo in gredo naprej. Zavedajo se namreč, da je treba težave reševati z mirno glavo, ne z nepremišljenimi potezami. V njihovi družbi se vse zdi lažje, ker s svojo mirnostjo dajejo občutek varnosti in zaupanja.

Ribi

Ribe imajo redko in zato toliko bolj cenjeno sposobnost, da tudi v kaosu najdejo mir. Njihov svet domišljije in intuicije deluje kot zatočišče pred hrupom zunanjega sveta.

Namesto da bi se spustile v konflikt, ribe razumejo, poslušajo in umirjajo. To so osebe, ki vas bodo potolažile brez velikih besed, ampak že samo s svojo prisotnostjo. Njihova umirjenost ni pasivnost, ampak globoko zavedanje, da se vse slej ko prej postavi na svoje mesto.

Preverite svoj današnji horoskop.

