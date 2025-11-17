Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
14.55

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop bik horoskop tehtnica horoskop kozorog horoskop horoskop

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 14.55

36 minut

Ti znaki horoskopa se nikoli ne zlomijo pod pritiskom

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
ženska, dekle | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko se v stresnih situacijah nekateri odzivajo impulzivno in hitro izgubijo nadzor, ko naletijo na težavo, pa obstajajo tudi ljudje, ki tudi v najtežjih trenutkih ostanejo zbrani. To velja predvsem za pripadnike teh treh nebesnih znamenj.

Bik

Biki so znani po svoji mirnosti in stabilnosti. Ko se svet okoli njih ruši, ostanejo z nogami trdno na tleh. Tako umirjeni so, ker k življenju vedno pristopajo praktično in v vsaki situaciji iščejo rešitev, ne razlogov za paniko. Vedo, da se nič ne bo rešilo, če bodo izgubili nadzor, zato so potrpežljivi in se zanašajo na zdrav razum. Sposobnost ostati mirni jim daje odločilno prednost v stresnih situacijah.

Tehtnica

Tehtnice imajo prirojen talent za ravnotežje, in to ne le v odnosih, temveč tudi v čustvih. Ker v njih vlada mir, se lahko soočijo s konfliktnimi situacijami in pri tem ostanejo prisebne. Ko stvari uidejo izpod nadzora, raje razmislijo, kot pa da bi se odzvale prenagljeno. Ljudi okoli sebe pomirjajo in v kaos prinesejo red. Ker znajo videti obe plati vsake situacije, so izredno odporne proti stresu.

Kozorog

Kozorogi so čustveno stabilni in le redko dopustijo, da bi jih prevzela panika. Ker so osredotočeni in disciplinirani, tudi v kriznih trenutkih ohranijo trezne misli in hladnokrvnost. Vedo, da panika ne daje rezultatov, zato vse rešujejo korak za korakom, logično in metodično. Ko se drugi izgubijo, oni ostanejo osredotočeni na cilj, in prav zaradi te notranje moči so opora ljudem, ki jih obkrožajo.

Preverite svoj današnji horoskop.

ženska, dekle, delo, prenosnik
Trendi Ljudje, rojeni v teh znakih, se ne znajo sprostiti
dekle, ženska
Trendi Raje jim ne lažite: ti znaki horoskopa lahko berejo vaše misli
babica, vnukinja
Trendi Najboljše babice so rojene v teh znakih horoskopa
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop bik horoskop tehtnica horoskop kozorog horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.