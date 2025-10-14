Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Torek,
14. 10. 2025,
22.02

Torek, 14. 10. 2025, 22.02

Najboljše babice so rojene v teh znakih horoskopa

Avtor:
Siol.net

babica, vnukinja | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Seveda je vsaka babica najboljša na svetu, a po mnenju astrologov se v tej vlogi še posebej izkaže pet nebesnih znamenj.

Rak

Babice, rojene v znamenju raka, so utelešena empatija, zaščita in družinska toplina. Njihov dom vedno diši po sveže pečenem pecivu in vedno so pripravljene prisluhniti vsaki otroški skrbi ali radosti. Vnuki cenijo njihovo brezmejno potrpežljivost in obožujejo rituale, s katerimi povezujejo vse generacije, kot so nedeljska kosila, pregledovanje fotoalbumov in družinske zgodbe.

Bik

Biki so sinonim za potrpežljivost, zanesljivost in stabilnost, vnuki babic, rojenih v tem znamenju, pa obožujejo njihovo mirno energijo, medtem ko skupaj rišejo, pečejo ali ko jim pripovedujejo zgodbe za lahko noč. Te babice cenijo udobje in vedo, kako ustvariti topel, varen in prijeten dom, kamor se vsi radi vračajo. Vedno držijo dane obljube in v krizah nudijo varno zatočišče.

Devica

Praktične, osredotočene na podrobnosti in vedno pripravljene pomagati – to so babice, rojene v znamenju device. So tiste osebe, ki imajo vedno pregled nad vsem, ki zanesljivo organizirajo družinska praznovanja in so popolna podpora pri pisanju domačih nalog ali reševanju malih vsakdanjih zagat. So odgovorne in zato najbolj zanesljive osebe v življenju vsakega otroka.

Kozorog

Babice, rojene v znaku kozoroga, cenijo disciplino, odgovornost in dolgoročno načrtovanje. V družini vzdržujejo strukturo, na mlade generacije prenašajo družinske tradicije in so zgled zanesljivosti – od točnosti do spoštovanja družinskih ritualov. Svojim vnukom pomagajo pri postavljanju dolgoročnih ciljev in jim z zgodbami o lastnih izzivih dajejo oporo pri reševanju težav.

Ribi

Babice, rojene v znamenju rib, so izjemno sočutne, polne razumevanja in z bogato domišljijo, zato vedno prepoznajo otroška čustva, obvladajo ustvarjalno igro in v družino prinesejo ogromno srčnosti. Razumejo občutke, ki se jih ne da ubesediti, in znajo vnukom ustvariti čaroben svet. Njihovi vnuki obožujejo skupna sanjarjenja na kavču, ko jim babica pripoveduje neverjetne zgodbe.

Preverite svoj današnji horoskop.

horoskop ribi nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop kozorog horoskop devica horoskop bik horoskop rak horoskop horoskop
