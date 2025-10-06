Ljudje, rojeni v teh znamenjih, vedno zamujajo

Popolna neorganiziranost, zaradi katere nikoli niso točni, velja za pripadnike štirih nebesnih znamenj. Ura na roki je zanje le okras, zamujanje pa njihov zaščitni znak.

Ribi

Ribe so tako prezaposlene z lastnimi mislimi in domišljijo, da jim čas vedno polzi iz rok. Medtem ko o nečem razmišljajo, kazalci na uri neusmiljeno hitijo. Zaradi tega se ribam pogosto zgodi, da na dogovorjeni sestanek pridejo z nasmehom pa tudi debelo zamudo.

Strelec

Strelci ne prenesejo strogih urnikov in vedno mislijo, da imajo dovolj časa za vse. Vedno najdejo še kaj, kar je pred odhodom treba postoriti in zaradi tega nato zagotovo zamujajo. Pri njih je zamuda pravzaprav pravilo in so njihovi prijatelji tega že dodobra vajeni.

Dvojčka

Dvojčki so znani po svoji neodločnosti in navadi, da počnejo tisoč stvari hkrati. Njihova organizacija ni preveč natančna in medtem ko skušajo opraviti "samo še to", jim čas pobegne neznano kam. Rezultat? Zamuda, o kateri pa imajo vedno pripravljeno zabavno zgodbo.

Vodnar

Vodnarji imajo s časom res edinstven odnos in preprosto ne vidijo razloga, zakaj bi morali biti točni. Ukvarjajo se z lastnimi idejami in mislimi, pri tem pa pogosto izgubijo občutek za razporejanje časa. Ves čas zamujajo, a to opravičijo s svojim nenavadnim šarmom.