Oven

Ste v skrbeh za dom in domača razmerja? Dan bo idealen, da se skoncentrirate na to, kako boste zakrpali vse nesporazume, ki so nastali med vami in vašimi ljubljenimi. Uberite raje čisto pot, srečajte se ali dobite za pogovor. Zagotovo bo rezultat tega soočenja harmonija med vami.

Bik

Dan vas bo navdušil, da boste nekaj naredili drugače. Vaše želje vas bodo lahko tudi malo zanesle. A čas bo idealen, da to tudi dopustite in uživajte, kolikor boste le lahko. Na katerikoli drug dan bi bilo tako vedenje za vas nedopustno in tudi za druge okoli vas, ampak ne danes. Prepustite se in uživajte v vsem, kar se bo zgodilo.

Dvojčka

Vezani tudi danes še ne boste v sedmih nebesih. Partner bo izrekel nekaj, kar vam bo zlezlo pod kožo, a to vajinemu razmerju ne bo prav nič koristilo. Prej ko se boste postavili na realna tla, bolje bo za oba. Samski pa se zavedajte, da je zelo pomembno ob sebi imeti osebo, s katero se da pogovarjati in zna poslušati.

Rak

Dan bo minil bolj ali manj ravnodušno, vzdušje pa bo pesimistično. Pričakujte težave v družini. Bližnjih danes ne pustite na cedilu, saj bodo potrebovali vaš nasvet. Težave skušajte odpraviti čimprej. Začnite s pogovorom. Zapleti bodo negativno vplivali na vaše počutje. Zaupajte svoje občutke najbližjemu.

Lev

Naveličani ste rutine, ki jo imate v življenju, saj vsak dan počnete iste stvari. Zakaj pa ne bi spremenili načrtov in zamenjali smer vožnje? Namesto tega, da ponovno vi kuhate kosilo, za spremembo povabite partnerja, da kosilo pripravita skupaj ali pa si privoščita obed v restavraciji. Popoldan pa se odpravite naokrog.

Devica

Vezani boste danes kljub nesporazumom v toplem, harmoničnem in predvsem strastnem odnosu s partnerjem. Tudi osebnim težavam ne bosta namenjala toliko pozornosti, saj se jih bo nekaj rešilo kar samih od sebe. Samski pa boste imeli odlične priložnosti za nova poznanstva – le izkoristiti jih boste morali.

Tehtnica

Danes se boste posvečali predvsem sebi. Zdelo se vam bo, da ne potrebujete nikogar okoli sebe in da potrebujete le čas zase. Privoščite si oddih, pa čeprav boste želeli le poležavati v postelji. Ne ozirajte se na nikogar, saj vas bodo bližnji zagotovo razumeli. Pazite le, da ne bo nekdo izkoristil vaše dobre volje.

Škorpijon

Tistim, ki ste svojo sorodno dušo že našli, danes ne kaže slabo. Vse bo teklo kot po maslu, le zvečer bo vaše dobro razpoloženje zamorila partnerjeva slaba volja. Samski pa se boste bolj po naključju kot ne zapletli v neko neprimerno zvezo. Iz nje boste nato panično iskali izhod. Naslednjič dobro premislite.

Strelec

Danes se boste že pripravljali na jutrišnji delovni dan. Res je, da ste pod stresom, toda izkoristite proste ure do potankosti in ne mislite le na obveznosti, ki jih morate opraviti. Poskrbite za svoje zdravje in si privoščite malce sprostitve ali fizične aktivnosti. Danes boste zelo dobri pri razumevanju v različnih odnosih

Kozorog

Če ste se pred kratkim zapletli v spor s partnerjem, vam bodo sedaj zvezde bolj naklonjene. Dopustite, da se vam približa in začnite nov dan s polno mero ljubezni. Danes se lahko odpravita novim doživljajem naproti. Samski boste razmišljali o svojih željah in potrebah. Nekdo se vas bo danes dotaknil.

Vodnar

Danes boste izvedeli presenetljive novice. Če ste vezani, vas bo partner pomiril s svojimi besedami. Vsekakor pa bo med vama prišlo do konflikta, saj se bodo vajine želje razlikovale. Prisluhnite svoji intuiciji in ji sledite. Zaupajte v vajin odnos. Samski boste preživeli zanimiv in miren večer. Spoznali boste nekoga, ki vas bo navdušil.

Ribi

Želeli si boste družbe in smeha, zato se boste mnogi, rojeni v tem znamenju, odpravili na družinsko srečanje ali srečanje s prijatelji. Dobro voljo boste širili na ljudi, ki so vam blizu. Pričakujte ogromno pozitivne energije, ki vam jo je v zadnjih dneh primanjkovalo. Vaše počutje bo odlično.