V Vuhredu iz zraka raztrosili več kot tri tisoč semenskih bombic in zasadili 200 sadik avtohtone jelke

Že tradicionalna obnova gozdov v organizaciji Radenske Adriatic je letos uspešno potekala v občini Radlje ob Dravi. Z brezpilotnimi letalniki so se osredotočili na odpravo posledic vetroloma, ki je območje prizadel pred dvema letoma, pri čemer so jim pomagali predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, Slovenski državni gozdovi, zaposleni in nadobudni učenci podružnične šole Vuhred. Prav mlade generacije, točneje osnovnošolce, pa v Radenski dodatno spodbujajo, da se udeležijo ustvarjalnega natečaja , s katerim želijo o pomenu gozda ozavestiti tudi širšo javnost.

Radenska je že šesto leto poskrbela za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari. Zaradi vetroloma leta 2023 so na območju Vuhreda v Občini Radlje ob Dravi posekali posebej veliko količino drevja, in sicer kar 1.700 kubičnih metrov lesa. Ker je teren težko dostopen, so naravi na pomoč priskočili z brezpilotnimi letalniki, ki so odvrgli tri tisoč semenskih bombic, kar je že peta akcija zasaditve na težko dostopnih delih Slovenije. Z združenimi močmi zaposlenih in prostovoljcev so v nižjem delu zasadili še 200 sadik jelk, ki so značilne za to območje.

"Z velikim veseljem smo del pobude, ki povezuje naravo, ljudi in prihodnost. Pri sajenju je sodelovalo 16 naših sodelavcev, saj nam je skupno dobro resnično pomembno. Še z večjim veseljem smo poprijeli za orodje, ker so se nam pri sajenju pridružili tudi otroci, ki so se dela z nami lotili z velikim zanosom. Verjamem, da bodo zaradi današnjih dejanj lahko tudi prihodnje generacije uživale v čudovitih gozdovih, kakršne občudujemo mi danes," je dodala Natalija Kreft, ki je kot članica ekipe Radenska Adriatic sodelovala pri sajenju dreves.

Foto: RADENSKA D.O.O.

Narava ima sicer izjemno regenerativno moč, vendar potrebuje svoj čas. S strokovno pomočjo gozdovom lahko pomagamo, da se po ujmah obnovijo v krajšem času, ter z izbiro drevesnih vrst vplivamo na odpornost prihodnjega sestoja. Obnovi gozda se je pridružila tudi Lucija Odar, magistra inženirka gozdarstva, ki pozdravlja tovrstne pobude. "Še posebej vesela sem, da smo s tem, da smo obnovili gozd, izvedli še ukrep zatiranja invazivnih vrst. Tukaj je še posebej prisotna žlezova nedotika, zelo nadležna invazivna vrsta, in ko bodo jelke zrasle, se bo vzpostavila nova klima, jelke bodo prerasle invazivno vrsto. Torej dve muhi na en mah."

Prihodnost sloni na mladih generacijah

Da učenci četrtega in petega razreda podružnične šole Vuhred radi preživijo čas v naravi, je potrdila tudi razredničarka Doris Srčič, ki se je povabilu Radenske z veseljem odzvala. "Počutimo se odgovorne, da pomagamo, pripomoremo k obstoju narave, še posebej po naravnih nesrečah. V tem koncu Slovenije smo obdani s čudovito naravo. Zdaj, ko učenci sodelujejo pri njeni obnovi, jo bodo zagotovo še bolj cenili."

Foto: RADENSKA D.O.O.

"Všeč mi je bilo, da so izbrali ravno nas, da smo to doživeli, ker je bilo zelo zanimivo. Naučili smo se veliko in izvedeli, kako deluje dron za sajenje dreves. Nato smo posadili sadike jelk, pri čemer smo se zelo zabavali. Z veseljem bi to še kdaj ponovila," je vtise strnila Blažka, ena izmed prisotnih učenk in učencev.

Skrb za gozd nadaljujejo – z ustvarjalnim natečajem Po zaključenem sajenju gozdnih mladik v sklopu letošnje kampanje z naslovom Vse, kar posadimo s srcem, uspeva, Radenska sporočilo o pomenu gozdov širi z nagradnim ustvarjalnim natečajem, namenjenim osnovnošolcem. Učenci od prvega do devetega razreda lahko sodelujejo z avtorskimi deli v poljubni likovni tehniki, komisija pa bo izbrala pet finalistov, med katerimi bo potekalo še glasovanje širše javnosti. Podrobnosti o natečaju, ki je odprt do 12. novembra, najdete tukaj. Več o družbeno odgovornih pobudah Radenske: www.srcnozajutri.si.

Naročnik oglasnega sporočila je RADENSKA, D. O. O.