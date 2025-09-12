Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
12. 9. 2025,
15.04

Petek, 12. 9. 2025, 15.04

Z njimi v zakonu ni lahko: ti znaki horoskopa so najslabši možje

prepir | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Zakonska zveza s seboj prinese veliko izzivov, nekatera nebesna znamenja pa se v njej obnesejo bolje kot druga. Najbolj naporno je biti poročen z moškim, rojenim v enem od teh treh znakov.

Oven

Ovni so znani po svoji prenagljenosti in trmoglavosti. V zakonu pogosto zahtevajo, da je vse po njihovem, kompromisi jim gredo slabo od rok. Zaradi svoje impulzivnosti sprejemajo hitre odločitve in netijo prepire, ki jih njihove partnerke težko umirijo. So zelo strastni in težko ostanejo mirni, ko stvari ne gredo po njihovem načrtu, zato je zakon z njimi poln napetosti.

Dvojčka

Moški, rojeni v znamenju dvojčkov, v zakon prinesejo nestabilnost in nepredvidljivost. Njihove partnerke nikoli ne vedo, ali lahko računajo nanje, saj jih rutina dolgočasi, in v skupno življenje vnašajo nemir. Ker se izogibajo resnim pogovorom, je z njimi težko zgraditi stabilno zvezo. Sicer so šarmantni in komunikativni, dolgoročna predanost pa jim ne gre od rok.

Strelec

Strelci obožujejo svobodo, zaradi česar se težko vklopijo v okvir zakona. Ta jim deluje kot omejitev, zato se pogosto izogibajo odgovornosti in obveznostim. Želijo si neprestanih pustolovščin in dajejo vtis, da zakon ni med njihovimi prioritetami. Pogosto delujejo ravnodušno do čustvenih potreb partnerke, zato je zakonska zveza z njimi lahko težavna.

Preverite svoj dnevni horoskop.

