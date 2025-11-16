Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
STA

Nedelja,
16. 11. 2025,
9.00

Osveženo pred

43 minut

Thermometer Blue 0,00

Nedelja, 16. 11. 2025, 9.00

43 minut

Uefa Marseillu izrekla delno zaprtje stadiona zaradi težav z navijači

Marseille | Foto Reuters

Foto: Reuters

Evropska nogometna zveza (Uefa) je Marseillu izrekla denarno kazen in delno zaprtje stadiona zaradi serije navijaških incidentov ob porazu z 0:1 proti italijanski Atalanti v ligi prvakov, je sporočilo za javnost Uefe objavila francoska tiskovna agencija AFP.

Domači navijači so na stadionu Velodrome 5. novembra prižigali bakle, metali izstrelke in uporabljali laserje.

Uefa je Marseillu naložila še globo v višini 71.000 evrov in mu naročila, naj zapre del južne tribune za tekmo lige prvakov proti Newcastlu 25. novembra.

Trener vratarjev Alexandre Salvat je prejel dve tekmi prepovedi zaradi žaljenja sodnika med tekmo z Atalanto.

