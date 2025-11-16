Uefa Marseillu izrekla delno zaprtje stadiona zaradi težav z navijači

Evropska nogometna zveza (Uefa) je Marseillu izrekla denarno kazen in delno zaprtje stadiona zaradi serije navijaških incidentov ob porazu z 0:1 proti italijanski Atalanti v ligi prvakov, je sporočilo za javnost Uefe objavila francoska tiskovna agencija AFP.

Domači navijači so na stadionu Velodrome 5. novembra prižigali bakle, metali izstrelke in uporabljali laserje.

Uefa je Marseillu naložila še globo v višini 71.000 evrov in mu naročila, naj zapre del južne tribune za tekmo lige prvakov proti Newcastlu 25. novembra.

Trener vratarjev Alexandre Salvat je prejel dve tekmi prepovedi zaradi žaljenja sodnika med tekmo z Atalanto.