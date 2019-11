... leta 1994 je ameriški boksar George Foreman nokaviral rojaka Michaela Moorerja in osvojil naslov svetovnega prvaka težke kategorije. S 45 leti je postal najstarejši svetovni prvak.

Veliki George, ki ga je na vrhuncu kariere leta 1974 v epskem dvoboju v Kinšasi premagal legendarni Muhammad Ali, je v svoji drugi boksarski pomladi po Moorerju naslov prvaka ubranil še trikrat, preden ga je Shannon Briggs 22. novembra leta 1997 dokončno poslal v pokoj.

Foreman pa ni več rekorder, leta 2011 ga je presegel rojak Bernard Hopkins, ki je naslov prvaka osvojil prti 46 letih ter nato svoj rekord še izboljšal leta 2013, ko je šampionski pas organizacije IBF osvojil pri 48 letih.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1989 je svetovni prvak v formuli ena postal Francoz Alain Prost. Svoj tretji naslov od skupno štirih je osvojil s 16 točkami prednosti pred Brazilcem Ayrtonom Senno. Prost je v tisti sezoni štirikrat zmagal in se še sedemkrat uvrstil na stopničke za zmagovalce.

Leta 2003 so v nogometni ligi prvakov odigrali tekmo, kakršne v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju ne vidimo prav pogosto. Monaco je v 4. krogu na svojem stadionu Louis II povozil španski Deportivo iz La Corune z 8:3. V razpoloženem domačem moštvu se je še posebej izkazal hrvaški napadalec Dado Pršo, ki je svoj 29. rojstni dan praznoval v velikem slogu in v 23 minutah zabil kar štiri gole, od teh tri v prvem polčasu.

Leta 2006 je v 91. letu starosti umrl legendarni nogometni branilec Pietro Rava, ki je z Italijo osvojil naslov olimpijskega in svetovnega prvaka.

Leta 2007 je italijanska nogometna zveza odpovedala vse tekme, potem ko je bil v izgredih navijačev na Siciliji ubit policist. Hudi spopadi med navijači in policisti so izbruhnili po sicilijanskem derbiju italijanske prve lige med Catanio in Palermom (1:2). 38-letni inšpektor je umrl malo po tem, ko je eden od izgrednikov v njegov avtomobil vrgel razstrelivo. V Catanii je vladalo pravo vojno stanje, saj so se huligani na policiste spravili z železnimi palicami in jih obmetavali z zažigalnimi predmeti. Ranjenih je bilo več kot 150 ljudi.

Leta 2011 se je v celjski dvorani Zlatorog rokometna in vsa športna Slovenija poklonila prezgodaj umrli rokometni legendi Iztoku Pucu, ki je 20. oktobra 2011 v ZDA izgubil boj z rakom. V prijateljski tekmi sta se pomerili zlata olimpijska reprezentanca Hrvaške iz leta 1996, katere član je bil Puc, in slovenska olimpijska reprezentanca iz leta 2000, za katero je prav tako nastopal Puc.

Leta 2017 je Shalane Flanagan kot prva Američanka po 40 letih zmagala na newyorškem maratonu. Slavila je s časom dve uri, 26 minut in 53 sekund.

Leta 2017 je slovenski ultramaratonski kolesar Marko Baloh v Borrego Springu v Kaliforniji osvojil naslov svetovnega prvaka v 24-urni vožnji na čas v svoji starostni kategoriji od 50 do 59 let. Prekolesaril je 811 kilometrov, kar je bil tretji dosežek absolutno.

Rodili so se:

1929 – nekdanji predsednik Uefe, Šved Lennart Johansson

1936 – nekdanji nemški nogometaš Uwe Seeler

1938 – nekdanji argentinski nogometni trener Cesar Louis Menotti

1952 – nekdanji ukrajinski nogometaš Oleg Blohin

1963 – nekdanji francoski nogometaš Jean Pierre Papin

1959 – slovenski plezalec in alpinist Tomo Česen

1973 – nekdanji ruski hokejist Aleksej Jašin

1974 – nekdanji hrvaški nogometaš Dado Pršo

1980 – nemški nogometaš Cristoph Metzelder

1986 – danski nogometni vratar Kasper Schmeichel