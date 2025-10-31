Kakšna smola francoskega zvezdnika! Zaigral bi prvič po 26 mesecih, a …

Vodilni PSG bo brez 20-letnega napadalca Desireja Doueja, ki se je poškodoval na zadnji tekmi z Lorientom (1:1), v uvodni tekmi 11. kroga francoskega prvenstva gostil Nico. Sledil bo dvoboj med drugouvrščenim Monacom in novincem Parisom, na katerem bi lahko prvič po 26 mesecih zaigral Paul Pogba, a iz te moke ne bo kruha, saj se je 32-letni francoski as poškodoval na četrtkovem treningu. Tretjeuvrščeni Marseille bo v večernem terminu gostoval v Auxerru.

Pred leti je bil eden najboljših in najdražjih francoskih nogometašev. Paul Pogba je leta 2018 pomagal galskim petelinom do svetovnega naslova v Rusiji, nato pa so ga zdravstvene težave in kršenje protidopinškega zakona oddaljile od zelenic. Na tekmi najvišje ravni ni nastopil že vse od septembra 2023.

Paul Pogba je nazadnje odigral tekmo pred 26 meseci. Foto: Guliverimage

Takrat je igral še za Juventus, to poletje pa se je izkušeni zvezni igralec, ki pogreša tekmovalno formo, pridružil Monacu. Njegova pripravljenost je bila iz tedna v teden boljša, tako da je trener Sebastien Pocognoli med tednom že napovedoval, kako obstaja možnost, da bi zaigral v soboto proti Parisu. To bi bil njegov prvi nastop po 26 mesecih. Vseeno pa se to ne bo zgodilo. Pogba se je namreč na četrtkovem treningu poškodoval. V trku s soigralcem si je poškodoval gleženj, tako da v soboto ne bo kandidiral za srečanje.

Francosko prvenstvo, 11. krog:

Sobota, 1. november:

Sobota, 2. november:

Lestvica: