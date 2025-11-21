Na Smučarski zvezi Slovenije vse bolj aktivno delajo na preporodu alpskega smučanja, da bi v prihodnjih letih vendarle dobili več mladih tekmovalcev, bodočih šampionov v svetovnem pokalu. Prva rešitev že to zimo je nižja cena slovenske smučarske vozovnice za kategorije U8, U10 in U12. Dolgoročna projekta sta smučarski poligon in snežna dvorana. Menijo, da ta ni utopična. Najprej pa morajo v klube in k treningom privabili več otrok. Za šolsko leto 2026/2027 ustanavljajo smučarski razred na gimnaziji Jesenice.

Matjaž Šarabon in Janez Bijol Foto: Aleš Fevžer Ker v slovenskem alpskem smučanju za generacijo Žana Kranjca, Ilke Štuhec, Mihe Hrobata ... zeva precejšnja praznina – trenutno smo na primer brez slalomista v svetovnem pokalu – so se v zadnjem letu na Smučarski zvezi Slovenije lotili temeljite prenove dela z mladimi ter iskanja rešitev za boljše in cenejše treninge vseh generacij. V zahtevno nalogo so zagrizli predsednik panoge Janez Bijol, vodja panoge Matjaž Šarabon, vodja strokovnega sveta Dušan Blažič, koordinator otroškega programa Andrej Lukežič in vodja NPTS 2025 (nacionalnega programa tekmovalnega smučanja) Sandi Murovec. Našli so prve rešitve, prenovili programe in začeli aktivnosti za nove projekte.

To zimo cenejše smučanje za otroke iz klubov v kategorijah U8, U10 in U12

Vemo, da je največja težava, da v Sloveniji nimamo smučarskega poligona za vse discipline in vse kategorije, kjer bi lahko tekmovalci (mladi in člani) kadarkoli trenirali in dobili prednost pred rekreativnimi smučarji. Dokler tega ne dobimo, morajo najti vmesne rešitve. Kratkoročna rešitev je ta, da so podpisali pogodbo z upravljavci desetih slovenskih smučišč, kjer bodo imeli vsaj občasne trenažne poligone. Podprlo jih je Združenje žičničarjev, tako lahko to zimo vsi otroci, vpisani v klube v kategoriji U8 in U10, kupijo slovensko smučarsko vozovnico za 199 evrov (redna cena je 380 evrov), 30-odstotni popust pa imajo otroci iz kategorije U12. To pomeni manjšo finančno obremenitev za klube in starše.

Najprej poligon, pozneje še snežna dvorana

Ob poligonu imajo na SZS še eno dolgoročno rešitev, ki je posledica vse toplejših zim in pomanjkanja snega. To je snežna dvorana. Marsikje v tujini je to že realnost, nenazadnje jo ima denimo Madrid. Na zvezi sicer priznavajo, da je to na prvi pogled utopičen projekt, ampak da ne bi šlo le za projekt za tekmovalne smučarje, ampak tudi za sam razvoj butičnega turizma v Sloveniji. Prve aktivnosti v tej smeri so že začeli. Menijo, da bi bil projekt skupaj s partnerji izvedljiv. Večji izziv kot same finance bi bila umestitev v prostor. Vemo, da se je to v Sloveniji izkazalo za veliko težavo že pri marsikaterem drugem projektu, nazadnje denimo pri iskanju prostora za motokros progo, ki bi lahko gostila dirke svetovnega prvenstva.

A najprej je treba privabiti v klube več otrok

Sandi Murovec je glavni avtor novega Nacionalnega programa tekmovalnega smučanja. Foto: www.alesfevzer.com Prvi korak je navdušiti za smučanje, za vpis v alpske šole čim več otrok, saj je bil v zadnjem desetletju upad precejšen. Ena od aktivnosti je akcija Šolar na smuči. Ciljajo na deset tisoč otrok, lani so jih imeli 6.300, od tega pet tisoč na alpskih smučeh. Prenovili so Nacionalni program tekmovalnega smučanja, ki je zdaj jasna strategija za vse trenerje v klubih v mlajših kategorijah. V njem opozarjajo na ključne napake, ki se dogajajo pri učenju mladih, predvsem pri tehniki. Poudarjajo še, da je za najmlajše smučarje, torej mlajše od 12 let, najpomembnejši trening, ne pa same tekme in lov na točke.

Naslednje šolsko leto smučarski razred na gimnaziji Jesenice

Za sezono oziroma šolsko leto 2026/2027 bodo v sodelovanju z gimnazijo Jesenice ustanovili Nacionalni panožni šolskošportni center (NPŠŠC). Klube so prosili, da evidentirajo potencialne kandidate, ki bi bili pripravljeni za šolanje na omenjeni gimnaziji, kjer bi jim zagotovili bivanje in treniranje (kondicijske in smučarske treninge), torej po vzoru smučarskih skokov in kranjske gimnazije. Na SZS so že sami evidentirali 14 kandidatov za vpis v prvi letnik. Zadovoljni bodo, če se bo naslednjo jesen v prvi letnik vpisalo vsaj sedem kandidatov. Čez nekaj let bi podoben center ustanovili še v vzhodnem delu Slovenije.