Dve olimpijski kolajni. Tak je uradni zapisani cilj Smučarske zveze Slovenije za alpske smučarje na februarskih igrah v Cortini d'Ampezzo in Milanu. Kandidat za eno bi glede na prejšnjo sezono moral biti Miha Hrobat. Je član najštevilčnejše slovenske smučarske ekipe – moške za hitre discipline. "Ta je svetilnik za prihodnje ekipe," je na druženju z novinarji poudaril vodja panoge Matjaž Šarabon. Glavni trener Aleš Brezavšček je prepričan, da so vsi štirje fantje v svetovnem pokalu sposobni uvrstitev med 15.

Aleš Brezavšček Foto: Aleš Fevžer Slovenija postaja smukaška velesila. Ekipo za hitre discipline tvorijo Miha Hrobat, Nejc Naraločnik, Martin Čater in Rok Ažnoh. Na pripravah v Čilu je bil en dan najhitrejši eden, naslednji dan drugi. "Imamo enega najhitrejših na svetu po ravnem, enega najhitrejših na svetu na strmini. Vedno sem upal, da se bo pojavil ta najboljši trener v ekipah, kot jih imajo velike ekipe – to je notranja konkurenca. Da se med sabo gledajo, se spodbujajo, da na treningih lovijo drug drugega. Da ni samo en, ki vleče, da nima samo eden najboljših časov na treningih. Na treningih sploh ni pravila, kdo bo imel najboljši čas," je z nasmehom poudaril odgovorni trener Aleš Brezavšček.

Šarabon: Ta ekipa je svetilnik za prihodnje ekipe

Na SZS so ponosni na ekipo za hitre discipline. Foto: Aleš Fevžer In tako je v ekipi, ki ji je pred dvema letoma grozila ukinitev. "Mislim, da bo ta ekipa, ki je trenutno z naskokom najmočnejša v slovenski smučarski reprezentanci, lahko svetilnik za prihodnje ekipe in za prihodnje t. i. selektorje reprezentanc," je dejal vodja panoge alpskih disciplin na SZS Matjaž Šarabon. Razkril je še cilj za slovensko smučanje v tej zimi, o katerem na prejšnji novinarski konferenci ni želel govoriti. "Po prejšnji konferenci smo se pogovorili in zdaj lahko jasno povem, da je uradni cilj osvojiti dve kolajni na olimpijskih igrah. To je uradno zapisan cilj za sezono 25/26. Poleg tega imamo še nekaj drugih želja in glede na opravljene priprave mislim, da so želje lahko še nekoliko večje od teh dveh olimpijskih kolajn."

Naraločnik: Gre za zdravo konkurenco

Nejc Naraločnik in Martin Čater Foto: Aleš Fevžer In zato so tekmovalci s priprav v Čilu, kjer so bili dvakrat po tri tedne, prišli zelo samozavestni. "Na nobenem treningu ne veš, kaj pričakovati od drugega, kdo bo najboljši. Smo pač tekmovalci po duši in vsi hočemo biti najboljši. To je tisti čar, da preganjamo en drugega in smo na vsakem treningu v tekmovalnem ritmu," je na temo konkurence v ekipi dejal četrti smukač prejšnje sezone Hrobat. Naraločnik, ki je bil marca sedmi na smuku v Kvitfjellu, je dodal: "Lahko smo srečni, da delujemo na tak način. Gre za zdravo konkurenco, da se lahko šalimo drug z drugim. Ampak v ozadju je to res najboljši trener. To lahko izkoristimo na vsakem treningu in en drugega vlečemo naprej. To je zlata vredno."

Brezavšček: Na treningih so vsi sposobni voziti med 15

"Opravili smo kar nekaj treningov na snegu. Začeli smo avgusta na ledeniku v Švici, sledila sta dva tritedenska treninga v Čilu, zdaj pa smo bili še v Pitztalu. To je bila ponovitev lanskega programa, ki se je dobro obnesel. Lani smo sicer imeli obilico sreče z vremenom, letos nas ta ne razvaja enako. Ampak zaradi tega fantje ne vozijo nič slabše," je o poletnem delu povedal Brezavšček. "Obljubljati je lahko, sploh napovedovati kakšne številke. Za zdaj sem zadovoljen s tem, kar kažejo fantje. Mislim, da smo storili še korak naprej, predvsem mlajša dva. Če bo vsak dal svoj maksimum, bom zadovoljen."

Trener Aleš Brezavšček in njegova ekipa: Miha Hrobat, Nejc Naraločnik, Martin Čater in Rok Ažnoh Foto: Aleš Fevžer

Še kakšen Slovenec več bo blizu Marcu Odermattu

Miha Hrobat se spogleduje z novimi stopničkami. Foto: Aleš Fevžer "Miha je bil v prejšnji sezoni med tremi, če je odpeljal, kot zna. Nejc je bil med desetimi, Martin med 15, Rok je lahko med 20. Ampak se morajo iziti določene stvari. Na treningih so vsi sposobni voziti med 15. A tukaj so štartne številke, veter in tako naprej. Sposobni so veliko. Če se izide, so lahko zelo visoko. Fantje so pripravljeni, so starejši, so bolj modri kot lani, fizično so bolje pripravljeni, bolj izkušeni," dodaja odgovorni trener. Imeli so že nekaj primerjave z Italijani, Avstrijci in tudi v prejšnji zimi dominantnimi Švicarji. "Naši fantje so bili povsem konkurenčni. Mislim, da je razmerje v smuku ostalo zelo podobno, kot je bilo lani, mogoče je zraven še kakšen naš več."

Po treh nekoliko slabših sezonah je bolj optimističen tudi Martin Čater, ki je zamenjal smuči, Salomonove je nadomestil z Rossignolovimi. "Nove smuči sem dobro spoznal in moram reči, da na njih uživam. Zaupam v material, kaže zelo obetavno. Počutim se dobro, lahko sem tudi že hiter. Imamo pa še nekaj časa in nekaj treningov v ZDA. Mislim, da bi lahko zelo dobro začel sezono," je povedal Čater, ki je pred petimi leti že stopil na najvišjo stopničko.

Prve tekme bodo v ZDA, prvi superveleslalom 27. novembra v Cooper Mountainu, prvi smuk oziroma prva dva smuka pa 4. in 5. decembra v Beaver Creeku.