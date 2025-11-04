Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
4. 11. 2025,
15.50

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
smuk alpsko smučanje Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin Aleksander Aamodt Kilde

Torek, 4. 11. 2025, 15.50

9 minut

Boji se nove infekcije v poškodovani rami

Aleksander Aamodt Kilde priznal, da ima pogosto panične napade

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Aleksander Aamodt Kilde | Aleksander Aamodt Kilde | Foto Guliverimage

Aleksander Aamodt Kilde

Foto: Guliverimage

Norveški smučar Aleksander Aamodt Kilde priznava, da ima pogosto panične napade, saj se boji, da se je ponovila infekcija krvi v poškodovani rami. Po 23 mesecih se na začetku decembra želi vrnitvi na tekme svetovnega pokala.

Aleksander Aamodt Kilde
Sportal Kilde: Mogoče bom zaostajal pet sekund, a se ne bom predal

Aleksander Aamodt Kilde | Foto: Guliverimage Aleksander Aamodt Kilde Foto: Guliverimage Aleksander Aamond Kilde, ki je pred petimi leti osvojil veliki kristalni globus, pred dvema in pol pa postal svetovni podprvak v smuku, bije bitko s časom, da bo pripravljen za vrnitev na bele strmine že na začetku nove tekmovalne sezone. Januarja 2024 je v Wengnu doživel grd padec, po katerem je moral na pet operacij. Tudi zaradi zapletov, ko je prišlo do infekcije v poškodovani rami. Prvič bi rad tekmoval čez mesec dni, ko bodo tri tekme v hitrih disciplinah v ameriškem Beaver Creeku. V podkastu svoje zaročenke Mikaele Shiffrin je 33-letnik priznal, da je bolj kot fizično zdaj vprašanje njegova psihološka trdnost. Priznava, da ima pogosto panične napade. 

"Infekcija je prišla povsem iznenada. Takrat sem mislil, da okrevanje poteka dobro. Bilo je grozno. O tem tudi po zadnji operaciji razmišljam vsak dan," je povedal norveški smučar. "Včasih se mi v rami nabere voda, kar je pri rehabilitaciji povsem običajno. A sam takoj pomislim na novo infekcijo. In zato dobivam panične napade. Zbujam se sredi noči in mislim, da se je infekcija vrnila."

Dominik Paris
Sportal Dominik Paris ne razume, zakaj so po tragediji zaprli progo
Mikaela Shiffrin
Sportal Mikaela Shiffrin po pisanem poletju previdna z napovedmi
Mikaela Shiffrin
Sportal Mikaela Shiffrin ne bo kot Lindsey Vonn
smuk alpsko smučanje Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin Aleksander Aamodt Kilde
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.