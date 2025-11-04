Norveški smučar Aleksander Aamodt Kilde priznava, da ima pogosto panične napade, saj se boji, da se je ponovila infekcija krvi v poškodovani rami. Po 23 mesecih se na začetku decembra želi vrnitvi na tekme svetovnega pokala.

Aleksander Aamodt Kilde Foto: Guliverimage Aleksander Aamond Kilde, ki je pred petimi leti osvojil veliki kristalni globus, pred dvema in pol pa postal svetovni podprvak v smuku, bije bitko s časom, da bo pripravljen za vrnitev na bele strmine že na začetku nove tekmovalne sezone. Januarja 2024 je v Wengnu doživel grd padec, po katerem je moral na pet operacij. Tudi zaradi zapletov, ko je prišlo do infekcije v poškodovani rami. Prvič bi rad tekmoval čez mesec dni, ko bodo tri tekme v hitrih disciplinah v ameriškem Beaver Creeku. V podkastu svoje zaročenke Mikaele Shiffrin je 33-letnik priznal, da je bolj kot fizično zdaj vprašanje njegova psihološka trdnost. Priznava, da ima pogosto panične napade.

"Infekcija je prišla povsem iznenada. Takrat sem mislil, da okrevanje poteka dobro. Bilo je grozno. O tem tudi po zadnji operaciji razmišljam vsak dan," je povedal norveški smučar. "Včasih se mi v rami nabere voda, kar je pri rehabilitaciji povsem običajno. A sam takoj pomislim na novo infekcijo. In zato dobivam panične napade. Zbujam se sredi noči in mislim, da se je infekcija vrnila."