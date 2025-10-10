Mikaela Shiffrin ne bo kot Lindsey Vonn

Z ženskim veleslalom se 25. oktobra začenja nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Prav tej disciplini se je poleti najbolj intenzivno posvetila zmagovalka 101 tekme svetovnega pokala Mikaela Shiffrin. Pri 30 letih jo čakajo četrte olimpijske igre, s katerim ima do zdaj vsega tri kolajne, odprte možnosti pušča tudi za nastop v hitrih disciplinah. Utegnejo pa biti to njene zadnje igre.

Mikaela Shiffrin je v prejšnji zimi presegla mejo 100 zmag. Foto: Guliverimage Čez dobra dva tedna se z veleslalomom nad Söldnom v Avstriji začenja svetovni pokal v alpskem smučanju. Najuspešnejša smučarka v zgodovini Mikaela Shiffrin je v tem tekmovanju zmagala na rekordni 101 tekmi in osvojila že 16 kristalnih globusov, od tega pet velikih. S šesto zmago v skupnem seštevku bo v prihajajoči sezoni izenačila rekorderko Annemarie Moser-Pröll. "101 zmaga se mi še vedno zdi nekaj norega," pravi. Zaradi poškodb v preteklih dveh zimah velikega kristalnega globusa ni osvojila.

Pri 30 letih ima tudi 15 kolajn s svetovnih prvenstev (od tega osem zlatih), prvo zlato je osvojila že pri 17 letih. Še najmanj uspehov ima z olimpijskih iger, zlato iz slaloma leta 2014, pa iz veleslaloma 2018 in še srebro v kombinaciji (2018). Na prejšnjih zimskih igrah, ki so bile njene tretje, pa je odstopila tako v slalomu in veleslalomu kot v kombinaciji. Bila je deveta v superveleslalomu in 18. v smuku. V olimpijsko sezono tako zagotovo vstopa motivirana.

V veleslalomu boljša kot v prejšnji sezoni

Največ je trenirala veleslalom. Foto: Reuters Sama sicer pravi, da ne smuča, trenira in tekmuje samo zaradi zmag. "Moj idealni dan je na smučišču, ko treniram s kolegicami, ko pomagamo druga drugi in napredujemo. K temu ves čas stremim. To mi daje največ veselja – in to se ni spremenilo," je o motivaciji in ciljih govorila na medijskem dnevu svojega opremljevalca s smučmi Atomic. Poletne priprave je opravila brez težav. Osredotočila se je na trening veleslaloma. "Zadovoljna sem z napredkom. Počutim se veliko boljše kot ob koncu prejšnje sezone." Trenirala je tudi hitri disciplini, v katerih v prejšnji zimi ni tekmovala. Če bo forma dobra, bo v smuku in superveleslalomu nastopila na olimpijskih igrah. "Odločili se bomo tik pred igrami."

Mogoče je, da bodo februarske olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo njene zadnje. "Če sem iskrena, ne vem. Možnosti so 50:50. Si pa ne predstavljam, da bi tekmovala kot Lindsey Vonn pri 40 letih."