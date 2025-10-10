Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Petek,
10. 10. 2025,
15.30

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Sölden Lindsey Vonn Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin alpsko smučanje

Petek, 10. 10. 2025, 15.30

55 minut

Mikaela Shiffrin pred novo tekmovalno zimo

Mikaela Shiffrin ne bo kot Lindsey Vonn

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Mikaela Shiffrin | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Z ženskim veleslalom se 25. oktobra začenja nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Prav tej disciplini se je poleti najbolj intenzivno posvetila zmagovalka 101 tekme svetovnega pokala Mikaela Shiffrin. Pri 30 letih jo čakajo četrte olimpijske igre, s katerim ima do zdaj vsega tri kolajne, odprte možnosti pušča tudi za nastop v hitrih disciplinah. Utegnejo pa biti to njene zadnje igre.

Petra Vlhova
Sportal Olimpijska prvakinja se vrača na smuči

Mikaela Shiffrin je v prejšnji zimi presegla mejo 100 zmag. | Foto: Guliverimage Mikaela Shiffrin je v prejšnji zimi presegla mejo 100 zmag. Foto: Guliverimage Čez dobra dva tedna se z veleslalomom nad Söldnom v Avstriji začenja svetovni pokal v alpskem smučanju. Najuspešnejša smučarka v zgodovini Mikaela Shiffrin je v tem tekmovanju zmagala na rekordni 101 tekmi in osvojila že 16 kristalnih globusov, od tega pet velikih. S šesto zmago v skupnem seštevku bo v prihajajoči sezoni izenačila rekorderko Annemarie Moser-Pröll. "101 zmaga se mi še vedno zdi nekaj norega," pravi. Zaradi poškodb v preteklih dveh zimah velikega kristalnega globusa ni osvojila. 

Pri 30 letih ima tudi 15 kolajn s svetovnih prvenstev (od tega osem zlatih), prvo zlato je osvojila že pri 17 letih. Še najmanj uspehov ima z olimpijskih iger, zlato iz slaloma leta 2014, pa iz veleslaloma 2018 in še srebro v kombinaciji (2018). Na prejšnjih zimskih igrah, ki so bile njene tretje, pa je odstopila tako v slalomu in veleslalomu kot v kombinaciji. Bila je deveta v superveleslalomu in 18. v smuku. V olimpijsko sezono tako zagotovo vstopa motivirana. 

V veleslalomu boljša kot v prejšnji sezoni

Največ je trenirala veleslalom. | Foto: Reuters Največ je trenirala veleslalom. Foto: Reuters Sama sicer pravi, da ne smuča, trenira in tekmuje samo zaradi zmag. "Moj idealni dan je na smučišču, ko treniram s kolegicami, ko pomagamo druga drugi in napredujemo. K temu ves čas stremim. To mi daje največ veselja – in to se ni spremenilo," je o motivaciji in ciljih govorila na medijskem dnevu svojega opremljevalca s smučmi Atomic. Poletne priprave je opravila brez težav. Osredotočila se je na trening veleslaloma. "Zadovoljna sem z napredkom. Počutim se veliko boljše kot ob koncu prejšnje sezone." Trenirala je tudi hitri disciplini, v katerih v prejšnji zimi ni tekmovala. Če bo forma dobra, bo v smuku in superveleslalomu nastopila na olimpijskih igrah. "Odločili se bomo tik pred igrami."

Mogoče je, da bodo februarske olimpijske igre v Milanu in Cortini d'Ampezzo njene zadnje. "Če sem iskrena, ne vem. Možnosti so 50:50. Si pa ne predstavljam, da bi tekmovala kot Lindsey Vonn pri 40 letih."

Žan Kranjec
Sportal Frustracija slovenskega smučarja: Vprašaš se, zakaj se to dogaja
Žan Kranjec
Sportal Alpski smučarji odštevajo
predstavitev reprezentanc SZS junaki zime
Sportal Junaki zime s kepanjem vstopili v olimpijsko sezono
Sölden Lindsey Vonn Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin alpsko smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.