TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Petek, 17. 10. 2025, 19.30

47 minut

Italijanski smukač o številnih padcih

Dominik Paris ne razume, zakaj so po tragediji zaprli progo

Dominik Paris | Dominik Paris ne razume, zakaj so po tragediji zaprli progo v La Parvi. | Foto Guliverimage

Dominik Paris ne razume, zakaj so po tragediji zaprli progo v La Parvi.

Foto: Guliverimage

Izkušeni italijanski smučar Dominik Paris meni, da so človeške napake krive za vse več padcev, ki imajo resne posledice, hude poškodbe ali celo smrt. "Dogaja se, da se ljudje smrtno poškodujejo tudi doma, ko padejo po stopnicah," so njegove besede, s katerimi je dvignil nekaj obrvi. Po njegovo ne bi smeli kriviti samih prog in visokih hitrosti.

Matteo Franzoso Cyprien Sarrazin Aleksander Aamodt Kilde Dominik Paris alpsko smučanje
