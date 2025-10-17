Izkušeni italijanski smučar Dominik Paris meni, da so človeške napake krive za vse več padcev, ki imajo resne posledice, hude poškodbe ali celo smrt. "Dogaja se, da se ljudje smrtno poškodujejo tudi doma, ko padejo po stopnicah," so njegove besede, s katerimi je dvignil nekaj obrvi. Po njegovo ne bi smeli kriviti samih prog in visokih hitrosti.

Po usodnem padcu italijanskega smučarja Mattea Franzosa na treningu v La Parvi v Čilu so tamkajšnjo progo zaprli. "Tragedija me je globoko prizadela," je v pogovoru za švicarski Blick dejal izkušeni italijanski smučar Dominik Paris, a: "Ne razumem, zakaj je proga kar naenkrat prenevarna. Dejstvo je, da se na tej progi v La Parvi smuk trenira že 40 let in do tega trenutka se tam ni zgodil noben resen padec. Niti slučajno si ne bi mislil, da se na tisti točki lahko zgodi kaj tako groznega, kot se je zgodilo Matteu."

Po padcu Cypriena Sarrazina Foto: Guliverimage Zmagovalec 24 tekem svetovnega pokala, tudi nekdanji svetovni prvak v superveleslalomu, meni, da proge same po sebi in velike hitrosti niso krive za vse pogostejše padce, ki vodijo do resnih poškodb oz. v tem primeru celo do smrti. Za padec Francoza Cypriena Sarrazina lani decembra v Bormiu je okrivil slabo pripravo snežne podlage, za lanski padec Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja v Wengnu pa zdravnika njegove ekipe, ki mu je sploh pustil na štart, češ da zaradi gripe ni bil fizično dovolj dobro pripravljen.

Aleksander Aamodt Kilde se je poškodoval v Wengnu 2024 in se še ni vrnil na tekme. Foto: Guliverimage

Šestintridesetletnik iz Južne Tirolske dodaja, da smuk pač mora biti hiter, zahteven in nevaren. Tako je smukaško progo v Crans Montani, kjer bo leta 2027 naslednje svetovno prvenstvo, označil za progo za otroški smuk.