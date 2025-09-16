Svet alpskega smučanja je pretresla smrt italijanskega strokovnjaka za hitre discipline Mattea Franzosa, ki je podlegel poškodbam po grdem padcu na treningu v Čilu . Njegova smrt je znova razvnela razpravo o varnosti na treningih.

Italijanski tabor je manj kot leto po tragični smrti mlade alpske smučarke Matilde Lorenzi, ki je oktobra lani umrla za posledicami padca v Val Senalesu, in pol leta po smrti Marca Deglija Uominija na Zoncolanu znova zavit v črno. Tokrat je bil padec med treningom v Čilu usoden za Mattea Franzosa, ki je umrl le dan, preden bi dopolnil 26 let.

Franzosa naj bi med treningom v La Parvi po skoku odneslo s proge, prebil je dve zaščitni mreži, nato pa trčil v ograjo (nekateri mediji poročajo o vetrolovu), ki je bila okoli šest, sedem metrov oddaljena od proge. Kljub zdravniški pomoči je dva dni po padcu podlegel poškodbam.

"Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da preprečimo ponovitev takšnih tragedij," je ob tem dejal predsednik italijanske smučarske zveze Flavio Roda.

Lorenzi: Pomanjkanje preventive

Mladeničeva smrt je znova vzbudila razprave o varnosti na treningih, ki je manjša kot na primer na tekmah najvišje ravni, svetovnem pokalu. Oglasil se je tudi oče pokojne Matilde Adolfo Lorenzi, ki je Mattea poznal, ob tragičnem dogodku pa je znova podoživel hčerino smrt.

"Dinamika je jasna. Matteo je zdrsnil, zapeljal pod ograjo in trčil v vetrolov na robu smučišča. To bi bilo, kot če bi namesto varovalnih ograj ob avtocesti postavili drogove. Gre za resno pomanjkanje preventive. Na začetku smučarske sezone bi moralo biti nekaj takega resno opozorilo za institucije," je za La Repubblica dejal Lorenzi.

Oče Matilde Lorenzi, ki se je lani smrtno ponesrečila na treningu, opozarja na pomanjkanje preventive. Foto: FIS

Ta je z družino kaj hitro po smrti obetavne smučarke lansiral posebno iniciativo za raziskave in razvoj varnostnih sistemov za smučarsko karavano. Že takrat je vse žalujoče javno pozval, naj na hčerkin grob ne nosijo cvetja in sveč, ampak naj denar raje namenijo financiranju iniciative #Matildina4safety, ki se bo ukvarjala z raziskovanjem in razvojem varnostnih sistemov za smučarje in smučarke.

"Naj se smučanje ustavi in naredi tri korake nazaj, sicer bo s to hitrostjo smučanje umrlo skupaj z našimi otroki"

Pri Sport Virgili so opozorili tudi na zapis nekdanjega alpskega smučarja in novinarja Rai Paola De Chiese, ki poziva k večji varnosti smučarjev tudi med treningi. "Svet smučanja je zaradi te najnovejše tragedije znova v šoku. Pred manj kot enim letom je Matilde Lorenzi umrla na pobočjih Val Senales, in to ne po nesreči, temveč zaradi pomanjkanja varnostnih ukrepov. V Čilu je fantastični mladenič Matteo Franzoso naredil napako, zapeljal s proge in silovito trčil v leseno ograjo. Takšne stvari se v svetovnem pokalu ne dogajajo, ker so proge super zaščitene: kakšna je razlika med svetovnim pokalom in preostalim smučanjem, pri katerem so hitrosti tako visoke? Naj se smučanje ustavi in naredi tri korake nazaj, sicer bo s to hitrostjo smučanje umrlo skupaj z našimi otroki."

"Naj se smučanje ustavi in naredi tri korake nazaj, sicer bo s to hitrostjo smučanje umrlo skupaj z našimi otroki." Foto: Guliverimage

Puchner: Varnostni ukrepi na treningih niso primerljivi s tistimi na tekmah svetovnega pokala

"Brez besed sem, osupel in popolnoma šokiran. Za njegove sorodnike je to najhujša in najbolj boleča stvar, ki se lahko zgodi. Moje misli so z njegovo družino. Vsako nesrečo je treba preiskati in analizirati. Če se izkaže, da bi bile tri ali štiri mreže boljše od dveh, tega ne gre prezreti. Ni dvoma, da je prostor za izboljšave. Za ta konkretni primer nimam podrobnosti, zato ga ne morem podrobneje komentirati. Je pa tako, da varnostni ukrepi na treningih niso primerljivi s tistimi na tekmah svetovnega pokala," pa so pri der Standard prenesli besede nekdanjega specialista za hitre discipline Joachima Puchnerja, čigar sestra Mirjam prav te dni trenira v Čilu.

Puchner je ob tem spomnil na smrt Francoza Davida Poissona med treningom v Kanadi leta 2017, ko je trčil v drevo in umrl. "Pri 120 kilometrih na uro nevarnosti prežijo na vseh straneh. Da bi resnično zaščitili vse, bi bilo treba celotno progo ograditi z več mrežami. A kdo bi to počel med pripravami? Že samo zaradi logističnih razlogov je to skoraj nemogoče," je opozoril Avstrijec.