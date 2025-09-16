Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. Sp.

Torek,
16. 9. 2025,
10.20

28 minut

Matteo Franzoso alpsko smučanje Tina Maze

Torek, 16. 9. 2025, 10.20

28 minut

Matteo Franzoso (1999 - 2025)

Tragična smrt Italijana pretresla Tino Maze

R. Sp.

Tragična smrt italijanskega alpskega smučarja Mattea Franzosa (1999–2025) na pripravah v Čilu je pretresla športni svet. Novica je strla srce tudi nekdanji slovenski smučarski kraljici Tini Maze. V ganljivi objavi na družbenih omrežjih se je vprašala, ali se sploh zavedamo, s kako nevarnim športom imajo opravka smučarji, saj je lahko usodna že ena napaka.

Sportal Nesreča na treningu usodna za italijanskega smučarja

Krutost alpskega smučanja je še enkrat več pokazala svoj črni obraz. Na pripravah v Čilu je po hudem padcu ugasnilo življenje italijanskega alpskega smučarja Mattea Franzosa. Specialist za hitre discipline, ki bi ravno danes dopolnil 26 let, je umrl v ponedeljek v Čilu. Usoden je bil padec na sobotnem treningu, kjer je prebil dve zaščitni mreži in pristal v kovinski ograji. Nesrečnega Italijana so dali v umetno komo, v ponedeljek pa je svet obšla žalostna novica, da je izgubil bitko za življenje.

Alpsko smučanje je tako zahtevalo nov krut davek, ki predstavlja tragedijo tako za družino pokojnega Franzosa kot šport. To je po žalostnem dogodku poudaril predsednik italijanske smučarske zveze Fisi Flavio Roda.

Tragična smrt italijanskega smučarja je pretresla tudi Tino Maze. Nekdanja zvezdnica alpskega smučanja, ki ohranja stik z belimi strminami kot strokovna komentatorka na Eurosportu, se je na Instagramu vprašala: "Se sploh zavedamo, s kakšnim športom imamo opravka? Pri njem ni prostora za nobeno napako." Opozorila je, da je lahko v tem športu usodna že ena napaka in se pripeti kaj nepredvidenega in žalostnega. Družini in prijateljem pokojnega je v teh težkih trenutkih, ko je smučarski svet zavit v črno, zaželela veliko moči.

