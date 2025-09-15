Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ja. M., STA

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
22.04

alpsko smučanje Matteo Franzoso

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 22.04

Matteo Franzoso (1999–2025)

Italijanski smučar umrl po padcu na treningu v Čilu

Matteo Franzoso

Matteo Franzoso je umrl po hudi nesreči na treningu.

Foto: Guliverimage

Italijanska smučarska zveza Fisi je danes sporočila, da je tri dni po hudem padcu med treningom v Čilu umrl italijanski alpski smučar Matteo Franzoso, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Matteo Franzoso je bil skupaj s prvo ekipo italijanskih smučarjev v hitrih disciplinah, v kateri sta bila tudi zvezdnika Christof Innerhofer in Dominik Paris, na pripravah na olimpijsko sezono v La Parvi.

V soboto je po padcu prebil dve zaščitni mreži in pristal v kovinski ograji. Zaradi hudih poškodb so smučarja, ki bi v torek dopolnil 26 let, v bolnišnici v Santiagu de Chile dali v umetno komo, a je danes umrl.

"To je tragedija za njegovo družino in naš šport. Narediti moramo vse, da se takšne tragedije ne bodo nikoli več ponovile. V tem žalostnem trenutku prosim za spoštovanje Matteove družine in obljubljam, da bomo stali našim športnikom ob strani," je ob žalostnem dogodku dejal predsednik zveze Flavio Roda.

Franzoso je nekajkrat prišel do točk v svetovnem pokalu, prvič je na tekmah najvišje ravni nastopil leta 2021, zbral je 17 nastopov na smukih in superveleslalomih. Leta 2020 je bil četrti v smuku na mladinskem svetovnem prvenstvu.

alpsko smučanje Matteo Franzoso
