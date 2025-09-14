Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Nedelja,
14. 9. 2025,
13.18

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,58

Natisni članek

Natisni članek
poškodba alpsko smučanje Matteo Franzoso

Nedelja, 14. 9. 2025, 13.18

16 minut

V Čile prihajata starša 25-letnega Italijana

Matteo Franzoso po hudem padcu v umetni komi

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,58
Matteo Franzoso | Matteo Franzoso se je med sobotnim treningom v Čilu težje poškodoval. | Foto Guliverimage

Matteo Franzoso se je med sobotnim treningom v Čilu težje poškodoval.

Foto: Guliverimage

Italijanski alpski smučar Matteo Franzoso si je po poročanju Gazzetta dello Sport v Čilu med sobotnim padcem huje poškodoval glavo in je v medicinsko inducirani umetni komi.

Treninge italijanske ekipe za hitre discipline, ki se je 5. septembra odpravila na priprave v La Parvo, je pretresel grd sobotni padec Mattea Franzosa. Po poročanju Gazzetta dello Sport je 25-letnik hospitaliziran na intenzivni negi in v medicinsko inducirani komi v Čilu, kamor naj bi v kratkem prišla tudi njegova starša.

Franzoso se je poškodoval med treningom. Po skoku je padel, zdrsnil pod varnostno mrežo, nato pa naj bi trčil v vetrolov. Utrpel naj bi hudo poškodbo glave in je hospitaliziran v kliniki v Santiagu, kamor so ga prepeljali s helikopterjem. Bil je v kritičnem stanju, podrobnejšo oceno njegovega zdravstvenega stanja pa naj bi zdravniki podali v prihodnjih urah.

Ob padcu naj bi utrpel hudo poškodbo glave. | Foto: Guliverimage Ob padcu naj bi utrpel hudo poškodbo glave. Foto: Guliverimage

Do zdaj je nastopil na 17 tekmah svetovnega pokala, nazadnje marca letos na superveleslalomu v Kvitfjellu. Zmagal je na eni superveleslalomski tekmi evropskega pokala v Zinalu leta 2021, letos februarja pa je zmagal na superveleslalomu FIS v francoskem Orcieres Merlette.

Italijansko ekipo za hitre discipline v La Parvi sestavljajo še Dominik Paris, Florian Schieder, Gregorio Bernardi, Marco Abbruzzese, Guglielmo Bosca in Pietro Zazzi. 

Julie
Sportal V tragični nesreči umrla italijanska športnica
poškodba alpsko smučanje Matteo Franzoso
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.