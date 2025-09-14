Italijanski alpski smučar Matteo Franzoso si je po poročanju Gazzetta dello Sport v Čilu med sobotnim padcem huje poškodoval glavo in je v medicinsko inducirani umetni komi.

Treninge italijanske ekipe za hitre discipline, ki se je 5. septembra odpravila na priprave v La Parvo, je pretresel grd sobotni padec Mattea Franzosa. Po poročanju Gazzetta dello Sport je 25-letnik hospitaliziran na intenzivni negi in v medicinsko inducirani komi v Čilu, kamor naj bi v kratkem prišla tudi njegova starša.

Franzoso se je poškodoval med treningom. Po skoku je padel, zdrsnil pod varnostno mrežo, nato pa naj bi trčil v vetrolov. Utrpel naj bi hudo poškodbo glave in je hospitaliziran v kliniki v Santiagu, kamor so ga prepeljali s helikopterjem. Bil je v kritičnem stanju, podrobnejšo oceno njegovega zdravstvenega stanja pa naj bi zdravniki podali v prihodnjih urah.

Ob padcu naj bi utrpel hudo poškodbo glave. Foto: Guliverimage

Do zdaj je nastopil na 17 tekmah svetovnega pokala, nazadnje marca letos na superveleslalomu v Kvitfjellu. Zmagal je na eni superveleslalomski tekmi evropskega pokala v Zinalu leta 2021, letos februarja pa je zmagal na superveleslalomu FIS v francoskem Orcieres Merlette.

Italijansko ekipo za hitre discipline v La Parvi sestavljajo še Dominik Paris, Florian Schieder, Gregorio Bernardi, Marco Abbruzzese, Guglielmo Bosca in Pietro Zazzi.