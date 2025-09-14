Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Nedelja,
14. 9. 2025,
11.51

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Nedelja, 14. 9. 2025, 11.51

1 ura, 4 minute

Italijanska drsalka Julie Marie Gaiser umrla v prometni nesreči

Avtor:
R. Sp.

Iz Avstrije prihaja žalostna vest o smrti mlade italijanske umetnostne drsalke Julie Marie Gaiser. 23-letnico je med kolesarjenjem zbil voznik tovornega vozila, poškodbe pa so bile tako hude, da je umrla.

Italijanski Gazzetta Dello Sport poroča o tragični nesreči na Solnograškem, v kateri je konec tedna umrla 23-letna umetnostna drsalka Julie Marie Gaiser

Športnico, rojeno v Bressanoneju, je v četrtek na prometnem križišču v Salzburgu med vožnjo s kolesom zbil voznik tovornjaka. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrla. 

Kot poročajo, je tovorno vozilo vozil 46-letni Avstrijec, pri katerem so opravili test alkoholiziranosti, ki pa je bil negativen.

"Družini izrekam iskreno sožalje, to je velika izguba," je za Corriere dell'Alto Adige dejal župan Bressanoneja Andreas Jungmann.

Gaiser je drsati začela relativno pozno, pri osmih letih. "Kljub temu je Julii Marie zahvaljujoč vsakodnevnim treningom uspelo doseči dobre rezultate. Zanjo je bilo drsanje vse. Ta šport je živela z veliko strastjo. Nekajkrat je bila vpoklicana tudi v reprezentanco," pa je ob smrti športnice dejala vodja sektorja za umetnostno drsanje pri deželnem odboru FISG Anneliese Schenk.

