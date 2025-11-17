Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
7.45

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Paige Greco (1997-2025)

Umrla je avstralska paraolimpijka Paige Greco

STA

Paige Greco | Paige Greco, ki je na zadnjih paraolimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu osvojila zlato, je umrla v 29. letu starosti. | Foto Guliverimage

Paige Greco, ki je na zadnjih paraolimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu osvojila zlato, je umrla v 29. letu starosti.

Umrla je Paige Greco, avstralska parakolesarka in dobitnica zlate medalje v zasledovanju v kolesarstvu na stezi na paraolimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu. Njena družina je sporočila, da je 28-letnica umrla po "nenadnem zdravstvenem dogodku", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Imela je cerebralno paralizo.

Greco je podrla svoj svetovni rekord, ko je na OI v Tokiu prepričljivo slavila v ženski zasledovalni vožnji na 3.000 metrov v kategoriji C1-C3.

Nato je osvojila še bron v cestni dirki in kronometru v kategoriji C1-3, s čimer je utrdila status vrhunske tekmovalke na stezi in cesti.

Greco je umrla v nedeljo na svojem domu v Adelajdi.

Osvojila je tudi več naslovov svetovne prvakinje, nazadnje bron na cestni dirki svetovnega prvenstva v parakolesarstvu avgusta v Belgiji.

