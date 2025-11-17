Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
7.34

Tokio

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 7.34

25. olimpijada gluhih, Tokio

Leja Glojnarič bronasta v Tokiu

STA

Poletna olimpijada gluhih Slovenija 2025 Leja Glojnarič | Leja Glojnarič je osvojila bron v skoku v višino. | Foto Nebojša Tejić/STA

Leja Glojnarič je osvojila bron v skoku v višino.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Začela so se tekmovanja na 25. olimpijadi gluhih v Tokiu. Prvo kolajno za Slovenijo je osvojila Brežičanka Leja Glojnarič, ki je v skoku v višino s 167 cm zasedla tretje mesto. Četrta je bila njena reprezentančna kolegica Iris Breganski (164 cm).

Glojnarič je prišla do svoje tretje medalje na olimpijadi - pred tremi leti je bila zlata v skoku v višino in mnogoboju.

Tadej Enci je s časom 51,74 sekunde prvi opravil kvalifikacijski tek na 400 metrov in bo v torek ob 11.55 po lokalnem času odtekel polfinale.

Ognjeni krst je na olimpijadi gluhih doživela mlada Isabela Mord, ki se je na v teku na 100 metrov uvrstila v polfinale s časom 13,34 sekunde. Polfinalni tek na 100 metrov bo v torek.

Slovenci so v reprezentancah nekdanje Jugoslavije na olimpijadah gluhih osvojili osem medalj, po osamosvojitvi pa že 27, so zapisali pri krovni slovenski zvezi za šport invalidov.

Poletna olimpijada gluhih Slovenija 2025
Sedem Slovencev na 25. olimpiado gluhih v Tokiu

Tokio Leja Glojnarič
