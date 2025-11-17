Začela so se tekmovanja na 25. olimpijadi gluhih v Tokiu. Prvo kolajno za Slovenijo je osvojila Brežičanka Leja Glojnarič, ki je v skoku v višino s 167 cm zasedla tretje mesto. Četrta je bila njena reprezentančna kolegica Iris Breganski (164 cm).

Glojnarič je prišla do svoje tretje medalje na olimpijadi - pred tremi leti je bila zlata v skoku v višino in mnogoboju.

Tadej Enci je s časom 51,74 sekunde prvi opravil kvalifikacijski tek na 400 metrov in bo v torek ob 11.55 po lokalnem času odtekel polfinale.

Ognjeni krst je na olimpijadi gluhih doživela mlada Isabela Mord, ki se je na v teku na 100 metrov uvrstila v polfinale s časom 13,34 sekunde. Polfinalni tek na 100 metrov bo v torek.

Slovenci so v reprezentancah nekdanje Jugoslavije na olimpijadah gluhih osvojili osem medalj, po osamosvojitvi pa že 27, so zapisali pri krovni slovenski zvezi za šport invalidov.