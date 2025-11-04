Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Torek,
4. 11. 2025,
13.46

Sedem Slovencev na 25. olimpiado gluhih v Tokiu

Poletna olimpijada gluhih Slovenija 2025

Foto: Nebojša Tejić/STA

Na 25. poletni olimpijadi gluhih, ki bo med 15. in 25. novembrom v Tokiu, bo nastopila tudi sedemčlanska slovenska reprezentanca. V ekipi, ki bo odpotovala v japonsko prestolnico, sta tudi atletinji Leja Glojnarič in Iris Breganski, ki sta osvojili po dve medalji na prejšnjih igrah v Braziliji.

"To ne bo le športni dogodek, ampak dokaz, da je šport univerzalen jezik, ki povezuje tudi ljudi različnih sposobnosti. Nastopilo bo 2024 športnikov in 1067 športnic iz 121 držav v 21 športnih panogah. To bo ena največjih udeležb doslej," je na predstavitvi uvodoma dejal vodja reprezentance Anton Petrič.

Anton Petrič je vodja slovenske reprezentance na poletni olimpijadi gluhih na Japonskem. | Foto: Nebojša Tejić/STA Anton Petrič je vodja slovenske reprezentance na poletni olimpijadi gluhih na Japonskem. Foto: Nebojša Tejić/STA

Slovenci so v reprezentancah nekdanje Jugoslavije osvojili osem medalj, po osamosvojitvi pa kar 26. Zadnje sta si priborili Iris Breganski in Leja Glojnarič.

Slednja je leta 2023 dosegla tudi svetovni rekord med gluhimi v mnogoboju ter na evropskem prvenstvu osvojila dve zlati medalji. Na prejšnji olimpiadi gluhih je bila sprinterka prav tako dvakrat zlata. Zaradi operacije gležnja, ki ji še vedno dela nekaj težav, Brežičanka na prvenstvo tokrat ne potuje z velikimi cilji.

Leja Glojnarič ima po operaciji gležnja še nekaj težav, tako da v Tokio ne potuje z največjimi cilji. | Foto: Nebojša Tejić/STA Leja Glojnarič ima po operaciji gležnja še nekaj težav, tako da v Tokio ne potuje z največjimi cilji. Foto: Nebojša Tejić/STA

Radovljičanka Breganski je na prejšnjih igrah prišla do dveh bronastih medalj v skoku v višino in sedmeroboju, odličja pa je osvajala tudi na svetovnih in evropskih prvenstvih. Dvoranski evropski prvak Tadej Enci je prvi gluhi atlet, ki je osvojil medaljo na slovenskem članskem prvenstvu. V Tokiu bo Velenjčan tekmoval na 400 in 400 m ovire.

Marino Kegl iz Murske Sobote, že bronast na svetovnem in evropskem prvenstvu, je edini popolnoma gluh v konkurenci teniških igralcev, na svetovni lestvici je tretji, bronast je bil tudi na EP, nastopil pa bo na četrti olimpiadi.

Radovljičanka Iris Breganski je na prejšnjih igrah prišla do dveh bronastih medalj v skoku v višino in sedmeroboju | Foto: Nebojša Tejić/STA Radovljičanka Iris Breganski je na prejšnjih igrah prišla do dveh bronastih medalj v skoku v višino in sedmeroboju Foto: Nebojša Tejić/STA

Debitanti na olimpiadi gluhih bodo maratonka Vitorija Horvat iz Lucije na njenem sploh prvem velikem tekmovanju, atletinja Isabela Mord iz Podpeči pri Brezovici in 15-letni plavalec Alessandro Ambrožič. Ribničan bo tekmoval v šestih disciplinah in je ta čas na pripravah v tujini.

"Nekateri ste debitanti, drugi pa v Tokio odhajate drugič. Prvič ste bili tam leta 2021 v času pandemije na paraolimpijskih igrah. Že uvrstitev na tako veliko tekmovanje je velik uspeh, želim pa vam uresničitev osebnih sanj," je reprezentanci zaželel Damijan Lazar predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, slovenskega paraolimpijskega komiteja.

Poletna olimpijada gluhih Slovenija 2025 | Foto: Nebojša Tejić/STA Foto: Nebojša Tejić/STA

"Japonska bo prvič gostila olimpiado gluhih. Želimo, da bi v Tokiu dobro nastopila na tekmovanju, na katerem bo skupaj v delegacijah s trenerji in z drugimi spremljevalci skoraj 7000 udeležencev. Slovenija je znana po velikih športnih dosežkih na mednarodnih tekmovanjih in tudi z veliko strastjo, ki jo imajo do športa njeni prebivalci," je ekipo pozdravila veleposlanica Japonske v Sloveniji Akiko Yoshida.

