Predsednik zveze za šport invalidov opozarja na ovire pri razmahu parašporta

Predsednik zveze za šport invalidov-Slovenskega paralimpijskega komiteja Damijan Lazar v poslanici ob mednarodnem dnevu invalidov opozarja na še vedno številne ovire in prepreke, ki onemogočajo razmah parašporta. Predvsem pa ni primernih pogojev za parašportnice in parašportnike, a jim bo uspelo, ker je parašport zelo trdoživ, meni.

"Parašportniki dokazujejo vsem, da se kljub različnim oblikam invalidnost vedno lahko najde njim primeren šport, s katerim se lahko dokazujejo in so v njem uspešni, krepijo samozavest in lastno socialno mrežo. Vsak na svoj način. Vsak od njih je prvak, zmagovalec in boljši, kot je bil včeraj," je zapisal v poslanici.

Peti razred predstavlja minimalna sredstva

Kot je pojasnil, je parašport v Sloveniji v podrejenem položaju tudi pri pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni, ki je osnova, koliko sredstev paralimpijski komite dobi od države. Parašport, z vsemi panogami in uspehi, nenazadnje parastrelstvo od leta 1996 redno prinaša kolajne s paralimpijskih iger, je v 5. razredu, kar predstavlja minimalna sredstva. V Sloveniji so športne panoge v 1. razredu, čeprav letos sploh niso imele predstavnika na olimpijskih igrah, je opozoril.

Po drugi strani pa je slovenski parašport po Lazarjevem mnenju zelo trdoživ. V letu 2025 bodo nadaljevali aktivnosti in delo na projektu Aktivno Inkluzivno. Glavni cilji projekta so čim širše vključevanje invalidov v programe športne vadbe, vzpostavitev mreže ponudnikov redne vadbe za različne ciljne skupine invalidov, dvig prepoznavnosti športa invalidov z namenom socialnega vključevanja v družbo ter razvoj novih programov športa invalidov, njihova vključitev v nacionalni program športa, vzpostavitev regijske razpršenosti in dostopnosti programov ter zagotovitev ustreznega strokovnega kadra za delo na področju športa invalidov in nakup specialne opreme.

"To je naša priložnost, ki jo moramo izpolniti. In jo tudi bomo. Uspelo nam bo. Na tem mestu hvala častnim izjemam za podporo na naši poti. Hvala tudi vsem partnerjem in podpornikom, s katerimi skupaj pišemo dobre, zdrave (para)športne zgodbe, ki so navdih in vzpodbuda," je še zapisal Lazar.

Generalna skupščina Združenih narodov je 3. december razglasila za mednarodni dan invalidov leta 1992 z namenom, da opozori na nujnost zagotavljanja pravic invalidov. Letos poteka pod geslom Okrepimo vodilno vlogo ljudi z oviranostmi za vključujočo in trajnostno prihodnost.

