"Potrdilo se je, da smo parašportniki tisti, ki se znamo izvrstno prilagoditi"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vnovič se je potrdilo, da smo parašportniki tisti, ki se znamo izvrstno prilagoditi, sprejeti nova pravila igre in najti pot do cilja," pravi predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja Damijan Lazar.

"Vnovič se je potrdilo, da smo parašportniki tisti, ki se znamo izvrstno prilagoditi, sprejeti nova pravila igre in najti pot do cilja," pravi predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja Damijan Lazar. Foto: STA

Ob svetovnem dnevu invalidov, 3. decembru, je predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja Damijan Lazar s poslanico opozoril na dosežke v letu 2021, ki jih je bilo kljub pandemičnim razmeram veliko, pa tudi na to, da je pred športniki invalidi še veliko izzivov.

Kot je izpostavil Lazar, je pandemija postavila novo realnost tudi v parašportu, vse skupaj pa je prineslo tudi veliko prilagajanja. "Vnovič se je potrdilo, da smo parašportniki tisti, ki se znamo izvrstno prilagoditi, sprejeti nova pravila igre in najti pot do cilja. Najhitreje, najboljše. In kljub vsemu ostati konkurenčni na svetovni ravni," je zapisal Lazar.

Paraolimpijske igre v Tokiu so bile, čeprav z enoletnim zamikom, vendarle na sporedu, kar je športnikom invalidom ogromno pomenilo, saj so številna druga tekmovanja odpadla. Poleg tega je Slovenija tudi v Tokiu nadaljevala tradicijo osvajanja medalj, letos je za dve poskrbel strelec Franček Gorazd Tiršek.

"Ob pogledu na našo pomlajeno paraolimpijsko odpravo iz Tokia verjamem, da se mu kmalu pridruži še kdo od mladcev. V teh specifičnih okoliščinah smo skoraj v celoti izpeljali mednarodni tekmovalni program," je poudaril predsednik zveze.

Franček Gorazd Tiršek je v Tokiu osvojil dve odličji. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Izpostavil pa je še en pomemben dosežek v iztekajočem se letu. Mednarodni paraolimpijski komite in Mednarodna namiznoteniška zveza sta slovenski zvezi poleti zaupala izvedbo prvega kvalifikacijskega turnirja za paraolimpijske igre v namiznem tenisu, kjer so nato podelili zadnjih 21 vozovnic za Tokio.

Ob koncu leta je strnil tudi nekaj številk, povezanih s športom invalidov v Sloveniji: tretjič so pripravili paraolimpijski tabor za družine, gostili 21 mladih, ki jih mika parašport, izvedli so 35 državnih prvenstev, kjer se je merilo 2000 športnikov invalidov.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Odprta vprašanja na področju razvrščanja športnih panog v razrede

Leto 2021 je zvezi prineslo tudi sodelovanje v svetovni kampanji WeThe15, s katero opozarjajo na diskriminacijo ljudi z invalidnostmi, ki predstavljajo kar 15 odstotkov svetovnega prebivalstva. V podporo tej akciji so tudi Ljubljanski grad 19. avgusta simbolično obarvali v vijoličasto.

"Ob našem prazniku, mednarodnem dnevu invalidov, pa so pred nami novi izzivi. Nekaj odprtih vprašanj je na področju razvrščanja športnih panog v razrede, kjer menimo, da se parašportnikom ne zagotavlja pristop enakih možnosti. Zato je danes, ob prazniku invalidov, tukaj naš apel pristojnim, da uredijo ta neskladja in omogočijo našim športnikom pošteno borbo," je Lazar izpostavil, da se bodo še naprej borili za svoje športnike.