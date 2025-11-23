Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
23. 11. 2025,
19.33

Marino Kegl

Nedelja, 23. 11. 2025, 19.33

2 uri, 15 minut

Tokio, 25. poletna olimpijada gluhih

Kegl v Tokiu za bron

STA

Marino Kegl | Kegl, trenutno tretji igralec svetovne lestvice gluhih, je že več let eden ključnih stebrov slovenskega športa gluhih. | Foto Zveza za šport invalidov Slovenije

Kegl, trenutno tretji igralec svetovne lestvice gluhih, je že več let eden ključnih stebrov slovenskega športa gluhih.

Foto: Zveza za šport invalidov Slovenije

Slovenski teniški igralec Marino Kegl se bo na 25. poletni olimpijadi gluhih v Tokiu boril za bron, potem ko je danes v polfinalu moral priznati premoč Madžaru Gaborju Matheju, so sporočili iz krovne Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja.

Mathe je slavil s 6:2 in 6:3. Kegl se bo v torek boril za bronasto medaljo, tekmec bo Avstrijec Mario Kargl.

Kegl, trenutno tretji igralec svetovne lestvice gluhih, je že več let eden ključnih stebrov slovenskega športa gluhih. Med največje uspehe šteje bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Grčiji (2023) in četrto mesto na olimpijadi gluhih v Braziliji pred tremi leti.

"Videli smo šolski primer, ko športnik želi dati vse od sebe in želi preveč, na koncu pa pregori. Mathe je igral pametno in mirno, čakal je na njegove napake. A borba za bron ostaja in ta dosežek je na olimpijadi gluhih izjemno težko osvojiti," je za zvezo dejal njegov oče in trener Darko Kegl.

V današnjem programu sedmega dne iger je nastopil tudi 15-letni plavalec Alessandro Ambrožič, ki je v disciplini 50 metrov hrbtno dosegel čas 29,30 in zasedel 12. mesto med 40 tekmovalci. V ponedeljek dopoldne ga čaka še nastop na 50 metrov prosto. Ob 12. uri bo nastopila tudi atletinja Isabela Mord v metu diska.

