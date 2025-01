Marino Kegl odhaja na tretji nastop v Melbournu

Slovenski gluhi teniški igralec Marino Kegl bo v avstralskem Melbournu tretjič v karieri nastopil na turnirju za grand slam v konkurenci gluhih igralcev, so danes sporočili iz krovne zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja.

V Melbournu, kjer do 26. januarja poteka uvodni teniški turnir sezone za grand slam, bodo letos tretjič pripravili tudi tekmovanje za najboljše gluhe teniške igralce. Med njimi je kot drugi nosilec tudi najboljši slovenski igralec, 29-letni Sobočan Marino Kegl.

"V nizkem startu sva, v nedeljo zjutraj odpotujeva v Melbourne, kamor bova prispela v torek. V sredo zvečer ali četrtek zjutraj bova trenirala, v petek, 24. januarja pa se turnir začne," je za zvezo dejal oče in trener Darko Kegl. Odprto prvenstvo Avstralije za gluhe in naglušne bo potekalo med 24. in 26. januarjem.

"Forma je prava, na tekmovanju v Melbournu, kjer bo osem najboljših na svetu, bodo odločale malenkosti. Z Marinom nikoli ne govoriva o ciljih. Vedno je cilj, da dobro odigra. Prepričan sem, da bo dal vse od sebe," je še dodal njegov trener.

Žreb predtekmovalnih skupin za grand slam bo v ponedeljek. Leta 2024 je Kegl v posamični konkurenci zasedel peto mesto, v igri dvojic s Francozom Olivierjem Gravejem pa je bil bronast. Leta 2023 je Marino v posamični konkurenci igral v finalu.

V letošnjem koledarskem letu ima sicer Kegl še precej tekmovalnih ciljev, med drugim bo maja nastopil tudi na domačem turnirju v Murski Soboti, novembra pa bo glavni cilj poletna olimpijada gluhih, ki bo tokrat v Tokiu.

Preberite še: