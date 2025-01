Swiatek z gladko zmago

Poljska teniška igralka Iga Swiatek, ki je druga nosilka turnirja, se bo v naslednjem dvoboju merila z Britanko Emmo Raducanu, ta je s 6:3 in 7:5 izločila Američanko Amando Anisimovo.

"Res sem se počutila dobro in igrala zelo učinkovito," je po dvoboju s Slovakinjo povedala Swiatek, medtem ko se je Raducanu, zmagovalka OP ZDA 2021, ozrla na obračun s poljsko zvezdnico, petkratno zmagovalko turnirjev za grand slam. "To bo zelo dobra tekma zame. To bo priložnost, da vidim, na kateri ravni je moja igra," je povedala Britanka.

V ženski konkurenci je bila uspešna tudi šesta nosilka, Kazahstanka Jelena Ribakina, nekdanja zmagovalka Wimbledona je le tri igre prepustila Američanki srbskih korenin Ivi Jović.

Rojakinja slednje Emma Navarro, osma nosilka, je v treh nizih izločila Kitajko Wang Xiju in jo v naslednjem dvoboju čaka Tunizijka Ons Jabeur, ki je Kolumbijko Camilo Osorio izločila s 7:5, 6:3, čeprav je imela vmes astmatični napad. Povedala je, da če bi izgubila prvi niz, verjetno ne bi nadaljevala dvoboja. "Zelo težko sem dihala," je povedala.

Jasmine Paolini (desno) je zlahka odpravila Renato Zarazua. Foto: Reuters

Od najvišjih nosilk je igrala še četrtopostavljena, 163 centimetrov visoka Italijanka Jasmine Paolini, ki je še tri centimetre nižjo mehiško tekmico Renato Zarazua odpravila s 6:2 in 6:3.

Napredovala je tudi deveta nosilka, Rusinja Darja Kasatkina je gladko s 6:2 in 6:0 odpravila Kitajko Wang Yafan, z nekaj težavami pa tudi deseta nosilka, Američanka Danielle Collins, ki je v treh nizih ugnala domačinko Destanee Aiava.

Izidi, OP Avstralije: Ženske:

2. krog:

Jelena Ribakina (Kaz/6) - Iva Jovic (ZDA) 6:0, 6:3;

Dajana Jastremska (Ukr/32) - Danka Kovinić (ČG) 6:0, 6:1;

Beatriz Haddad Maia (Bra/15) - Erika Andrejeva (Rus) 6:2, 6:3;

Emma Navarro (ZDA/8) - Wang Xiyu (Kit) 6:3, 3:6, 6:4;

Ons Jabeur (Tun) - María Camila Osorio (Kol) 7:5, 6:3;

Julija Putinceva (Kaz/24) - Zhang Shuai (Kit) 6:2, 6:1;

Darja Kasatkina (Rus/9) - Wang Yafan (Kit) 6:2, 6:0;

Eva Lys (Nem) - Varvara Gracheva (Fra) 6:2, 3:6, 6:4;

Jaqueline Cristian (Rom) - Lucia Bronzetti (Ita) 7:5, 7:5;

Emma Raducanu (VBr) - Amanda Anisimova (ZDA) 6:3, 7:5;

Iga Swiatek (Pol/2) - Rebecca Sramkova (Slk) 6:0, 6:2;

Elina Svitolina (Ukr/28) - Caroline Dolehide (ZDA) 6:1, 6:4;

Veronika Kudermetova (Rus) - Katie Boulter (VBr/22) 7:6 (3), 2:6, 6:2;

Madison Keys (ZDA/19) - Elena Gabriela Ruse (Rom) 7:6 (1), 2:6, 7:5;

Danielle Collins (ZDA/10) - Destanee Aiava (Avs) 7:6 (4), 4:6, 6:2;

Jasmine Paolini (Ita(4) - Renata Zarazua (Meh) 6:2, 6:3.

