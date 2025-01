Getting in the zone 🧘‍♂️



Joao Fonseca se je na glavni turnir v Melbournu prebil skozi kvalifikacije in proti Rubljovu dosegel že 14. zaporedno zmago ter še enkrat več dokazal, da bodo morali v prihodnje nanj še kako računati.

Foto: Reuters

Najstnik iz Brazilije v svoji domovini že postaja superzvezdnik, potem ko je decembra zmagal na turnirju ATP NextGen, kjer igrajo najboljši mladi igralci. Spomnimo, da sta pred leti ta turnir osvojila že Carlos Alcaraz in Jannik Sinner, trenutno prvi igralec sveta. Joao se je na začetku letošnje sezone izkazal na turnirju serije Challenger v Canberri, ko je zmagal.

Samo igral je svojo igro

Že pred prvim letošnjim turnirjem za grand slam je torej opozoril nase, saj je precej gladko pod hladno prho poslal Andreja Rubljova, trikratnega četrtfinalista OP Avstralije.

"Ni slabo, kajne. Na igrišču sem užival v vsakem trenutku. Prvič sem igral na tako velikem stadionu, prvič sem igral na turnirju za grand slam in enostavno sem užival v igri. Res se želim zahvaliti neverjetnemu občinstvu. Tukaj je veliko Brazilcev in vsem bi se rad zahvalil," je na igrišču povedal Fonseca in razkril, da se je poskušal čim bolj osredotočati na svojo igro in se na ta način izogniti pritisku, ki ga prinaša takšen dvoboj. "Samo igral sem svojo igro in zdaj sem v drugem krogu."



Tenis je začel igrati pri štirih letih, potem ko je videl igrati svojega brata in mamo. Že od nekdaj pa so njegove največje sanje, da osvoji turnir v Wimbledonu. Ko je bil majhen, je bil zaljubljen tako v nogomet kot tudi v tenis. Pri 12 letih se je pri nogometu lažje poškodoval in takrat spoznal, da je nogomet zanj preveč nevaren. Zato je vztrajal pri tenisu in upal, da lahko v tem športu osvoji kakšno lovoriko več. Očitno se je odločil pravilno.

Roger Federer mu je vedno bil velik vzornik. Foto: Guliverimage

Mnogi menijo, da ima mladi igralec izjemen talent in da je pred njim lahko še izjemna športna kariera. A Fonseca se je ob tem spomnil na besede legendarnega Rogerja Federerja, ki je bil vedno njegov vzornik. "Kot pravi Roger: 'Talent ni dovolj brez trdega dela. Sam sem veliko dela vložil v to. In to je to.'"

"Moj vzornik je bil vedno Roger. Ob njem sem odraščal, vsi smo želeli igrati kot on. Ko sem bil mlajši, sem želel igrati enoročni bekhend. Poskušal sem ga igrati en teden, nato pa sem imel težave s komolcem in kmalu pozabil na vse skupaj."

Ob tem velja poudariti, da je bil Joao Fonseca še pred enim letom na svetovni lestvici uvrščen okrog 700. mesta, a že nekaj mesecev za tem se je pri 17 letih uvrstil v četrtfinale turnirja v Riu de Janeiru. Danes je na 112. mestu, po turnirju v Avstraliji pa se bo zagotovo prebil še višje.

V Avstraliji ima veliko navijačev. Foto: Reuters

Vedno si želi še več

Na kvalifikacije OP Avstralije je prišel z željo, da prvič zaigra na glavnem turnirju za grand slam. "Mislim, da ko sem prišel sem, je bila moja želja uvrstitev v glavni žreb. Seveda so zdaj moja pričakovanja večja. Vedno si želim še več."

V drugem krogu se nam spet obeta poslastica, saj mu bo nasproti stal Italijan Lorenzo Sonego, trenutno 55. igralec sveta. Kako daleč se lahko na turnirju prebije čudežni teniški deček?

