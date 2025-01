Konec za lansko finalistko, Sabalenka zanesljivo napredovala

Na osrednjem igrišču Belorusinja Sabalenka ni imela najlažjega dela proti 54. igralki sveta, Španki Jessici Bouzas Maneiro. Sabalenka je trikrat izgubila svoj servis in se soočila z 11 priložnostmi za brejk, preden je zmagala s 6:3 in 7:5. "Danes je igrala neverjeten tenis in bil je res težek dvoboj. Od nje sem tudi pričakovala tak tenis, res sem vesela, da sem lahko zmagala v tem dvoboju," je povedala Sabalenka. Z zmago je Belorusinja, prva igralka sveta, ostala na poti do redkega hat-tricka zaporednih naslovov na OP Avstralije, podvig, ki ga je pred 26 leti nazadnje kot četrta igralka doslej dosegla Švicarka Martina Hingis.

Olimpijsko prvakinjo Zheng je s 7:6 (3) in 6:3 ugnala 97. igralka sveta Laura Siegemund. Nemka je druga najstarejša igralka v žrebu pri 36 letih. "Vedela sem, da moram igrati več kot svoj najboljši tenis. Nisem imela česa izgubiti, zato sem si preprosto rekla, da naj se sprostim in igram," je dejala Siegemund.

Zheng Qinwen se je lani prebila vse do finala, tokrat pa hitro zapušča Melbourne. Foto: Reuters

Nekdanja prva igralka sveta Osaka, japonska prvakinja v Avstraliji v letih 2019 in 2021, a zdaj nepostavljena, se je vrnila in premagala 20. nosilko Karolino Muchovo iz Češke z 1:6, 6:1 in 6:3. Sedma nosilka iz ZDA Jessica Pegula, ki jo je lani v finalu OP ZDA premagala Sabalenka, je s 6:4, 6:2 nadigrala Belgijko Elise Mertens.

Na igrišču številka tri se je mlada nadarjena Rusinja Mirra Andrejeva pomerila z Japonko Moyuko Uchijima in jo ugnala s 6:4, 3:6, 7:6 (8). Čeprav ima Andrejeva le 17 let, vse bolj dokazuje, da spada med najboljše igralke sveta.

Na igrišču Margaret Court Arena bo igrala tretja nosilka turnirja Coco Gauff. Njena nasprotnica bo Britanka Jodie Burrage.

Izidi, OP Avstralije (58 milijonov evrov): - 2. krog:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Jessica Bouzas Maneiro (Špa) 6:3, 7:5;

Clara Tauson (Dan) - Tatjana Maria (Nem) 6:2, 6:2;

Magdalena Frech (Pol/23) - Ana Blinkova (Rus) 0:6, 6:0, 6:2;

Mira Andrejeva (Rus/14) - Moyuka Uchijima (Jao) 6:4, 3:6, 7:6 (8);

Laura Siegemund (Nem) - Zheng Qinwen (Kit/5) 7:6 (3), 6:3;

Naomi Osaka (Jap) - Karolina Muchova (Češ/20) 1:6, 6:1, 6:3;

Belinda Bencic (Švi) - Suzan Lamens (Niz) 6:1, 7:6 (3);

Olga Danilović (Srb) - Ljudmila Samsonova (Rus/25) 6:1, 6:2;

Jessica Pegula (ZDA/7) - Elise Mertens (Bel) 6:4, 6:2.

Preberite še: