Pred turnirjem v Wimbledonu se igralke in igralce že vneto pripravljajo na najbolj prestižen turnir na turneji. Trening sta skupaj opravila tudi Arina Sabelanka, prva igralka sveta, in Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Arina Sabalenka Foto: Reuters

To pa ni bil povsem navaden trening, saj sta Belorusinja in Srb igrala posebno igro. Vsak je imel na svojem koncu igrišča postavljeno pločevinko za shranjevanje žogice. In tisti, ki jo prvi zadel, je bil zmagovalec. A Nole je bil tisti, ki je že na začetku dejal: "Potrebujeva nekaj motivacije." To je Sabalenka brez obotavljanja sprejela: "Sto dolarjev?" (85 evrov op. a.)

Igrala sta torej za denar. Prvi je pločevinko zadel Đoković in glasno proslavil svojo zmago, kar za Beograjčana ni nič nenavadnega. Razočarana Sabalenka ob tem ni ostala tiho: "Čestitam, premagal si žensko. Si zdaj ponosen nase?" Novak ji je odvrnil, da je.

A igre še ni bilo konec. V naslednjem poskusu sta pločevinki postavila na stran forehanda. V tej preizkušnji pa je bila boljša 27-letna teniška igralka. "Daj mi moj denar. Imaš gotovino?" ga je provocirala Sabalenka, medtem ko je mikrofon ujel, ko je nekdo pripomnil, da je Novak pozabil denarnico doma. Sabalenka in Đoković sta sicer v zelo dobrih odnosih in se nenehno šalita na račun drugega.

Novak Đoković Foto: Reuters

Za nasprotnika bo Đoković zvedel v petek

Novak Đoković, ki je sedemkrat zmagal na sveti travi, je pred tem treniral s Stefanosom Cicipasom, ki ga zdaj trenira Hrvat Goran Ivanišević, nekdanji trener 38-letnega Beograjčana. Wimbledon se bo začel 30. junija, Novak Đoković pa bo za svojega prvega nasprotnika zvedel v petek, ko bo na sporedu žreb.

