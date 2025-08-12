V javnem zdravstvenem sistemu več zdravnikov, ki tudi zaslužijo več

V javnem zdravstvenem sistemu je skoraj 300 zdravnikov in zobozdravnikov več kot pred letom in pol, kažejo podatki ministrstva za javno upravo. Najbolj se je zvišalo število zdravnikov splošne in družinske medicine. Precej se je zvišala tudi njihova povprečna plača, ki zdaj znaša 5.487 evrov bruto. To je za nekaj več kot 650 evrov več kot oktobra 2023.

Po podatkih iz informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki so jih za STA posredovali z ministrstva za javno upravo (MJU), je bilo oktobra 2023 v plačni podskupini E1, v katero spadajo zdravniki in zobozdravniki, zaposlenih 7.251 ljudi. Po podatkih za april 2025 je bilo zaposlenih 7.547 zdravnikov in zobozdravnikov oziroma natanko 296 več.

Največ novih zdravnikov v UKC Ljubljana, relativno pa v Kočevju

Kot so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), so od oktobra 2023 največ novih zdravnikov dobili v UKC Ljubljana, kar 61. A relativno gledano je to le petodstotna kadrovska okrepitev. Relativno gledano, za kar 60 odstotkov, so se okrepili v Zdravstvenem domu Kočevje, kjer se je zaposlilo deset novih zdravnikov.

Na drugi strani je Splošna bolnišnica Jesenice doživela odliv kar 14 zdravnikov oz. zobozdravnikov. Relativno gledano so največji kadrovski udarec doživeli v kranjski porodnišnici, ki jo je zapustilo pet zdravnikov ali skoraj petina vsega zdravniškega osebja.

Razlika v številu zdravnikov in zobozdravnikov v registru izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu med oktobrom 2023 in aprilom 2025 po javnih zavodih:

Največ novih med družinskimi zdravniki

Po podatkih NIJZ iz registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ) se je v omenjenem obdobju najbolj povečalo število zdravnikov splošne in družinske medicine, in sicer za 59. 26 več je splošnih zobozdravnikov, 24 več pa zdravnikov urgentne medicine v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.

V deležu se je najbolj povečalo število splošnih kirurgov v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, ki jih je sedem več, kar predstavlja 47-odstotno povečanje. Najbolj se je zmanjšalo število zdravnikov v otroški in mladostniški psihiatriji v bolnišnični dejavnosti, kjer jih je 21 manj, kar predstavlja 45-odstotno zmanjšanje. Ob tem na NIJZ pojasnjujejo, da gre za spremembe organizacije v dejavnosti psihiatrije in s tem prezaposlitve s tega področja na področje psihiatrije v bolnišnični dejavnosti, psihiatrije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti ter psihologije.

Razlika v številu zdravnikov in zobozdravnikov v registru izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu med oktobrom 2023 in aprilom 2025 po dejavnostih:

Plače v treh letih višje za 40 odstotkov

Glede na podatke MJU se je povprečna bruto plača zdravnikov in zobozdravnikov od septembra 2022 do aprila 2025, torej v nekaj manj kot treh letih, zvišala za več kot 40 odstotkov. Septembra 2022 je znašala 3.867 evrov, oktobra 2023 že za tisočaka več, 4.834 evrov, aprila letos pa 5.487 evrov, je razvidno iz podatkov ministrstva za javno upravo.

Povprečna bruto plača zaposlenih v plačni podskupini E1 za september 2022, oktober 2023 in april 2025 za vse zdravnike skupaj ter posebej za zdravnike na primarni, sekundarni in terciarni ravni:

Posledica nove plačne reforme v javnem sektorju

To je tudi posledica uveljavitve nove plačne lestvice v javnem sektorju z letošnjim letom. Na prej veljavni lestvici so bili zdravniki in zobozdravniki razvrščeni od 35. do 65. plačnega razreda, po prevedbi plačne lestvice pa so razvrščeni od 20. do 64. plačnega razreda. Po podatkih MJU iz aprila 2025 je v 20. plačnem razredu 178 zdravnikov, kar je primerljivo s številom zdravnikov, ki so bili oktobra 2023 uvrščeni v 35. plačni razred (175).

Vrednost 35. plačnega razreda, ki sicer ustreza 17. plačnemu razredu na novi lestvici, je bila pred prevedbo 1.805 evrov, kar predstavlja višino osnovne plače. Vrednost 20. plačnega razreda, v katerega so po podatkih iz aprila 2025 uvrščeni najnižje plačani zdravniki, pa je 2.199 evrov.

Število zdravnikov v vrhu plačne lestvice je naraslo. Po podatkih iz oktobra 2023 je bilo od 60. do 65. plačnega razreda uvrščenih 163 zdravnikov (pri čemer v 63. razredu ni bilo nikogar), po podatkih iz aprila 2025 pa je od 60. do 64. plačnega razreda uvrščenih 464 zdravnikov, so navedli na MJU. Pred prevedbo plačne lestvice je bila osnovna plača za uvrščene od 60. do 65. razreda določena v višini od 4.811 do 5.854 evrov, po novi plačni lestvici pa uvrščeni med 60. in 64. plačnim razredom prejemajo od 7.172 do 8.073 evrov osnovne plače.

Ob prenovi plačnega sistema sta se oblikovali tudi novi zdravniški delovni mesti. Na delovnem mestu starejši zdravnik oz. zobozdravnik je po navedbah MJU zaposlenih 33 zdravnikov, na delovnem mestu starejši zdravnik specialist pa 1.308.

Podatki torej kažejo, da se, vsaj gledano kumulativno, za zdaj niso uresničila nekatera svarila zdravniških organizacij o množičnih odhodih zdravnikov, ki jih je bilo slišati med stavko zdravniškega sindikata Fides, ki teče že od januarja 2024, in pred sprejemom plačne ter ključnih zakonov zdravstvene reforme.